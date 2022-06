Aroeira vence Campeonato Nacional de Clubes Mid-Amateur BPI

O Clube de Campo da Aroeira venceu pela primeira vez o Campeonato Nacional de Clubes Mid-Amateur Masculino BPI, num ano auspicioso em que já se tinha, igualmente, estreado a ganhar no escalão de Sub-18 do Campeonato Nacional de Clubes Jovens.



O Oporto Golf Club, que defendia o título conquistado no ano passado, sagrou-se vice-campeão nesta categoria etária para maiores de 24 anos.

O Campeonato Nacional de Clubes Mid-Amateur Masculino BPI decorreu nos percursos Pines e Corks do Pinheiros Altos Golf, Spa & Hotels, no concelho de Loulé, e contou com a boa participação de 11 equipas.

A Aroeira alinhou com os jogadores Tiago Costa, João Almeida, Bruno Vantieghem, Pedro Perestrelo, Sérgio Pereira e Bruno Rosendo. O Oporto Golf Club foi representado por Manuel A. Violas, José F. Furtado, João Gomes, Ricardo Soares, Mário Dias e Afonso Martins.

A competição foi realizada em dois dias, em formatos distintos. Na volta inicial os seis elementos de cada equipa jogaram individualmente, sendo contabilizados os cinco melhores resultados de cada formação. A segunda ronda recorreu aos pares, no sistema de ‘foursomes’ (pancadas alternadas), e contaram-se os dois melhores resultados de cada clube.

A Aroeira venceu com 546 pancadas, 42 acima do Par, após voltas de 384 e 162, batendo por 12 o Oporto, que agregou rondas de 397 e 161. O Club de Golf do Estoril foi 3.º classificado com jornadas de 414 e 157.

Após o primeiro dia de prova a Aroeira já tinha uma vantagem de 13 pancadas em relação ao Oporto e de 30 relativamente ao Estoril. A melhor volta foram as 69 pancadas de Tiago Costa.

Nos pares ‘Foursomes’ a Aroeira fez apenas o quarto melhor resultado do segundo dia, com 162 pancadas (+18), mas só cedeu 1 pancada para o Oporto. O melhor resultado nos pares pertenceu ao Clube de Golfe da Ilha Terceira, com 152 (+8), contabilizando os resultados das duplas Jorge Soares/Délio Soares (74, +2) e José Garcia/José Cardoso (78, +6).

A classificação e resultados finais foram as/os seguintes:

1.º Aroeira, 546 pancadas (384+162, +42)

2.º Oporto GC, 558 (397+161, +54)

3.º CG Estoril, 571 (414+157, +67)

4.º CG Ilha Terceira, 576 (424+152, +72)

5.º Barmen, 582 (417+165, +78)

6.º Belas CC, 583 (414+169, +79)

7.º Vale Pisão, 599 (427+172, +95)

8.º Quinta do Fojo, 606 (430+176, +102)

9.º Estela, 622 (452+170, +118)

10.º Amarante, 647 (455+192, +143)

11.º Casino Estoril, 654 (475+179, +150)