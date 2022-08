Até parece mentira: Tiger Woods recusou 700 milhões de euros para representar Liga da Arábia Saudita

Nem parece verdade, mas o que é certo é que Tiger Woods recusou uma oferta por valores entre os 700 e os 800 milhões de dólares (cerca de 685 a 782 milhões de euros) para se juntar ao 'Liv Golf', a nova liga de golfe financiada pelo governo da Arábia Saudita. A revelação foi avançada pelo australiano Greg Norman, CEO da organização, em entrevista à 'Fox'.





"Falou-se sobre esse valor. Tiger [Woods] muda os equilíbrios e, obviamente, tens de apontar para o melhor dos melhores . Eles entraram em contacto com Tiger antes de eu me tornar o CEO", assumiu Norman.Na referida entrevista, Norman defendeu ainda o 'Liv Golf' perante as acusações da PGA, que a colocam como uma ameaça para o futuro do golfe.

"O nosso modelo é 100% construído em volta do ecossistema do golfe. Não estamos a tentar destruir o PGA Tour ou o European Tour. Queremos trabalhar no ecossistema do golfe para mostrar que há espaço para todos", frisou.



Recorde-se que Tiger Woods, de 46 anos, decidiu permanecer no PGA Tour, um circuito que o próprio defendeu. Ao longo da carreira, Woods ganhou 120 milhões de dólares (117, 2 milhões de euros) com os resultados que alcançou, ainda que a principal receita venha da 'Nike' e dos seus vários patrocinadores.