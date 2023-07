Brian Harman surpreende e conquista British Open

O golfista norte-americano Brian Harman, 26.º jogador do mundo, venceu este domingo o British Open, graças a um jogo muito regular e consistente, que surpreendeu os principais favoritos no 'major' britânico da modalidade.

Harman, de 36 anos, conseguiu no Royal Liverpool, em Hoylake, Inglaterra, a melhor vitória da sua carreira, fechando com impressionantes 271 'shots', 13 abaixo do par e com os mais próximos perseguidores a seis pancadas.

Com 277 pancadas fecharam o espanhol Jon Rahm, o sul-coreano Tom Kim, o austríaco Sepp Straka e o australiano Jason Day.

A vitória de Harman definiu-se nas rondas dos dois primeiros dias, em que marcou excecionais 67 e 65. Sábado e este domingo registou 69 e 70 pancadas, o que deu para gerir um triunfo confortável.

A chuva intensa deste domingo impediu bons resultados e a recuperação tornou-se inviável para todos, nomeadamente para Rahm, que sábado fizera oito abaixo do par e este domingo se ficou por -1, o mesmo resultado de Harman.

O norte-americano não tinha uma vitória no circuito principal desde 2017, quando triunfou no Wells Fargo. Antes, tinha ganhado o John Deere de 2014, pelo que este é o seu terceiro grande sucesso.

Harmand, que nunca jogou na Ryder Cup, subirá a 10.º do ranking mundial.