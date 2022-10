Daniel da Costa Rodrigues dominador nos Estados Unidos

Daniel da Costa Rodrigues, a iniciar a sua terceira época ao serviço da Texas A&M University, conquistou o seu primeiro título individual em torneios integrados no circuito universitário norte-americano.

O português de 19 anos foi o melhor de 57 participantes no Blessings Collegiate Invitational, que teve como anfitriã a University of Arkansas, no Blessings Golf Club, ao totalizar 205 pancadas, 11 abaixo do Par, após voltas de 69, 66 e 70.

‘Dani’ superou por 3 pancadas o tailandês Sarut Vongchaisit (71+71+65), que representou a universidade Ole Miss. Houve apenas oito jogadores a ficarem abaixo do Par e, num torneio em que previa-se que fossem raros os jogadores a ficarem abaixo das 70 pancadas por volta, “Dani” foi o único a fazê-lo em dois dias.

A sua prestação foi o ponto alto da vitória coletiva da sua universidade, com um total de 853 pancadas, 11 abaixo do Par, arrasando a concorrência, já que os segundos classificados foram a Ole Miss com 873 (+9). A distância de 20 pancadas é um novo recorde na história do torneio.

Daniel da Costa Rodrigues logrou, assim, a sempre apetecível dobradinha e foi o segundo título da Texas A&M na temporada de 2022/2023 em apenas três torneios disputados, depois do Badger Invitational, em setembro.

“O ‘Dani’ tem jogado imenso golfe neste final do ano e tem estado a carburar bem há algum tempo. Estou extremamente orgulhoso dele e de tudo o que ele tem conseguido, mas não estou surpreendido. Ele é mesmo um bom jogador e todos sabemos, os colegas dele sabem, que é um bom golfista. É bom para ele ter alcançado esta sua primeira vitória num campo tão desafiador e foi uma alegria vê-lo jogar assim”, disse Brian Kortan, o treinador principal da equipa Texana.

O técnico tem razão, pois o jogador que em Portugal representa o Club de Golf de Miramar deverá estar muito perto de regressar ao top-100 do ranking mundial amador, dados os seus bons últimos resultados.

Ainda em junho, como Record deu conta na altura, tornou-se no quinto golfista nacional a alcançar um top-10 no Campeonato da Europa Individual Amador Masculino, com um 9.º (-1) em Espanha.

Depois disso, após representar a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) no Mundial Amador em França, regressou aos Estados Unidos, foi 5.º classificado (-11) no SEC Stroke Play, no Old Overton Club, no Alabama; contribuiu para o sucesso da sua equipa por 3/2 sobre a universidade de Auburn, de novo em Birmingham, no Alabama, ao derrotar o norte-ameircano Carson Bacha por 3/2; e terminou em 16.º (-2) no Badger Invitational, no University Ridge Golf Course, no Wisconsin.

Daniel da Costa Rodrigues segue exemplos de outros portugueses que conquistaram títulos no circuito universitário americano como Pedro Figueiredo, Ricardo Melo Gouveia e Francisco Oliveira (em divisiões distintas), entre outros.

Esta vitória vem no seguimento de um percurso universitário em crescendo. Na sua época de estreia (2020/2021) ao serviço dos Aggies alcançou dois top-20. Na sua segunda temporada (2021/2022) já carimbou dois top-10 e mais três top-20. Agora, em apenas três torneios em 2022/2023, brilhou com um top-5 e um primeiro título.

O campeão nacional amador de 2019 e 2021, que este ano optou por não defender o título) parece lançado para uma grande temporada com a categoria de ‘Junior’ dos Aggies e o mais curioso foi este título nos Estados Unidos coincidir na mesma semana em que a sua irmã, Ana, obteve a sua melhor vitória de sempre na Taça da FPG/BPI.