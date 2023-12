Do jato da família real saudita aos chefs e assistentes pessoais: os extras que 'seduziram' Jon Rahm

Jon Rahm ponderou muito bem a decisão de deixar o PGA Tour e comprometer-se com a LIV Golf, a liga saudita que promete revolucionar o golfe mundial nos próximos anos. Segundo conta uma fonte próxima do jogador espanhol, que assinou um dos maiores contratos da história do desporto, o antigo número um mundial, vencedor de dois majors, está muito comprometido com o projeto saudita. E se atendermos aos números, é fácil perceber porquê...O jornal inglês 'The Sun' falou com uma das pessoas que participou na negociação do megacontrato, segundo a qual os sauditas não olharam a meios para convencer uma das principais estrelas do golfe mundial da atualidade a trocar os tradicionais PGA Tour e European Tour pela LIV Golf.Rahm, de 29 anos, assinou um contrato de quatro anos entre 500 e 600 milhões de euros, sendo que vai receber metade à cabeça. Além do salário, o atual número 3 do Mundo encaixa mais 3,7 milhões por cada torneio do circuito que ganhar, podendo ainda auferir outros 37 milhões de euros, por ano, em acordos de patrocínio e presenças em eventos públicos pelo Médio Oriente.Mas há outros 'extras'. Segundo o mesmo jornal, o golfista poderá usar o jato privado da família real saudita e terá 10 pessoas a trabalhar em exclusivo para si e para a sua família, desde assistentes pessoais a 'chefs', sempre a postos para satisfazer todas as suas necessidades.Quando tudo isto foi apresentado ao golfista e à sua família, só havia uma resposta possível, conta um dos negociadores do contrato. "Ele precisou de tempo para pensar, pesar os prós e os contras desta maior proposta de sempre da LIV Golf. Qualquer um ficaria a pensar ao ver estes números muito, muito grandes. Quando tens centenas de milhões prometidos num contrato, há muitas razões para assinar. E os sauditas podem ser muito generosos em regalias e búnus.""São 500-600 milhões no total, com qualquer coisa como 300 milhões adiantados, o que é muito para um atleta. Imaginem se o LeBron James recebesse tudo este dinheiro num contrato? Não é comum, o Jon ficou muito, mas muito surpreendido e sorriu quando viu os valores", acrescentou a mesma fonte.Rahm junta-se a outras estrelas do golfe mundial que deixam o PGA Tour para se juntarem à LIV Golf.O PGA Tour é que não perdoou a traição e suspendeu o espanhol. Além de não poder participar em torneios do circuito norte-americano, o golfista 'perdeu' os quatro títulos ganhos em 2022/23, ficou sem os pontos e deixou de ser elegível para participar nas provas de 2024.