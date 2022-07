Dois golfistas portugueses passam cut no Open de Viterbo

Os portugueses Tomás Melo Gouveia e Pedro Figueiredo passaram esta sexta-feira o cut do Open italiano de Viterbo, prova Challenge do circuito europeu da modalidade, e continuam em competição.

Pedro Figueiredo fez o par do campo e desceu quatro lugares, para 33.º, o suficiente para continuar no torneio. No conjunto dos dois dias, tem menos uma pancada que o par.

Já Tomás Melo Gouveia esteve francamente pior do que na quinta-feira, dia em que era oitavo. Depois de três pancadas abaixo, registou três acima, pelo que está agora no par, mas já em 48.º.

Vítor Lopes, com um cartão carregado, com sete pancadas acima, fecha o torneio 11 acima do par do campo, em 140.º.

O Open de Viterbo é liderado pelo alemão Freddy Schott, com nove pancadas abaixo do par, menos uma que o francês Damien Perrier.