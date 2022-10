Drive Tour conclui a Fase Regular e vem aí a Final Nacional

O 6.º Torneio Drive Tour, que jogou-se no Quinta do Vale Golf Resort, em Castro Marim, encerrou a fase regular do circuito juvenil da Federação Portuguesa de Golfe (FPG).

Falta apenas apurar os campeões nacionais de jovens nos escalões de sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18, em ambos os géneros, na Final Nacional, a 12 e 13 de novembro, no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela.

São elegíveis para a Final Nacional o top-10 dos jogadores e o top-4 das jogadoras de cada escalão do Ranking Nacional Drive Tour, considerando apenas as três melhores classificações obtidas nos torneios que integram o Drive Tour – Campeonato Nacional de Jovens.

Os estrangeiros que se encontrem dentro destas posições de apuramento também podem participar na Final, mas em extracompetição.

Durante a Fase Regular, e referindo-nos apenas aos três primeiros lugares, para efeitos de abreviamento, o primeiro lugar valeu 350 pontos, o segundo 275 e o terceiro 265. Na Final Nacional, a vitória valerá 525 pontos, o segundo posto 413 e o terceiro 398.

O 6.º Torneio Drive Tour contou com 106 participantes e fez as contas para a última etapa do circuito, num desafiante campo de Par 72, desenhado Severiano Ballesteros, com muita água em jogo.

TORNEIOS FEMININOS

Algumas jogadoras destacaram-se pelo domínio nos respetivos escalões etários durante a Fase Regular.

Sub-18 (4 participantes)

Recém-sagrada vencedora da Taça da FPG BPI, Ana da Costa Rodrigues, de Miramar, averbou o seu quarto triunfo seguido em sub-18, sendo a natural líder no respetivo ranking para a Final.

Na Quinta do Vale, travou um duelo com Constança Mendonça (Aroeira) que foi-lhe favorável por uma margem de 2 pancadas: "Aninhas" registou um agregado de 151 (74+77), +7, contra o de 153 (77+76), +9, da sua rival.

Sub-16 (4)

Inês Belchior, da Quinta do Perú, encerrou a Fase Regular com cinco vitórias em seis possíveis. O êxito no 6.º Torneio foi também o terceiro consecutivo no Drive Tour para a surpreendente campeão nacional absoluta de 2022.

Com dois ‘scores’ de 73 (+1) e um total de 146 (+2), Inês impôs-se claramente à concorrência, vencendo com menos 18 pancadas do que Francisca Rocha (164, 78+86), do Oporto, vencedora do 3.º Torneio e segunda no ranking do escalão.

Sub-14 (6)

O mesmo sucedeu com Amélia Gabin em sub-14. Na sua quarta vitória do ano no Drive Tour, a representante da Associação Desportiva da Quinta do Lago fez voltas de 76 e 74 para um total de 150 (+6), ganhando com 29 pancadas à melhor sobre Carolina Gaspar (179, 88+91), do Clube de Golfe de Belas.

Francisca Salgado, do Vale de Janelas, que venceu duas vezes na Fase Regular e é segunda no ranking, não marcou presença no 6.º Torneio.

Sub-12 (5)

Margarida Alves, de Miramar, pôs fim a uma série de quatro vitórias consecutivas da sua companheira de clube Francisca Ferreira da Costa.

Segunda classificada aos 18 buracos na Quinta do Vale, com 92 (+20), Margarida subiu ao primeiro posto ao repetir o resultado no segundo dia.

Somando 184 (+40), ganhou com três de vantagem sobre Francisca Ferreira da Costa (187, 95+92) e assegurou o segundo lugar no ranking para a Final Nacional.

Eva Silva, do Oporto, líder no sábado com 91 (+19), fez hoje 97 (+25) caindo para terceira no torneio, a mesma posição que ocupa no ranking.

ESCALÕES MASCULINOS

Sub-18 (13 jogadores)

Depois do êxito no 5.º Torneio, no Estela Golf Club, João Miguel Pereira (Aroeira) venceu pela segunda vez consecutiva em sub-18 masculinos. E fê-lo com um desempenho global de grande nível.

Com voltas de 70 (-2) e 68 (-4) e um total de 138 (-6), João Miguel deixou o segundo classificado, Afonso da Costa Rodrigues (76+72, 148, +4), de Miramar, a 10 pancadas de distância.

Gonçalo Mendes (81+76), do Oporto, e João Iglésias (79+78), de Miramar, partilharam o terceiro lugar, ambos com 157 (+13).

Com duas vitórias e segundos lugares como terceiras marcas pontuáveis na Fase Regular, Afonso e João Miguel partilham o primeiro lugar no respetivo ranking para a Final Nacional, com 975 pontos.

Sub-16 (27)

José Miguel Franco de Sousa, do Estoril, também assinalou 68 (-4) a fechar, no seu caso para ultrapassar Diogo Pinto Rocha – que liderava aos 18 buracos, com 73 (+1) – no topo da tabela.

Franco de Sousa tinha feito 74 (+2) no sábado, pelo que somou 142 (-2), ganhando com dois ‘shots’ de vantagem sobre Diogo Pinto Rocha, que encerrou com 71 (-1) para um total de 144 (Even Par).

Para Franco de Sousa, foi como que uma "desforra diante de Pinto Rocha, com o qual havia perdido nos quartos de final da Taça da FPG BPI, na caminhada deste rumo ao título no Quinta do Peru Golf & Country Club.

António Teixeira e Costa, da Aroeira, completou o pódio, com 149 (75+74), +5.

Rodrigo Santos, da Quinta do Peru, vencedor dos três primeiros Torneios, foi o melhor do ranking na Fase Regular em sub-16, com 1050 pontos. Tomás Araújo (Miramar) foi segundo com 950 e Diogo Pinto Rocha o terceiro com 815.

Sub-14 (20)

Foi também com uma volta de se lhe tirar o chapéu, de 70 (-2), que Gabriel Sardo, do Oporto, venceu o 6.º Torneio.

O jovem internacional estava fora do top-5 após a jornada inaugural, em que marcou 79 (+7), mas a sua reação deu-lhe a vitória com um total de 149 (+5), com quatro ‘shots’ de vantagem sobre Luís António Silva (76+77), de Miramar, e o espanhol Daniel Riu Vasquez (74+79), do Tavira, que partilharam o segundo posto com 153 (+9).

Tal como acontece com Afonso Rodrigues e João Miguel Pereira em sub-18, Gabriel Sardo e Daniel Riu Vasquez partilham o primeiro lugar no respetivo ranking, com 975 pontos, correspondentes a duas vitórias e segundos lugares como terceiras marcas pontuáveis.

Sub-12 (23)

João Alvim, de Miramar, obteve o seu primeiro título do ano no Drive Tour, após bater Francisco Reis, do Orizonte, no primeiro buraco do ‘play-off’ (no 18, Par 4), graças a um birdie. Tinham terminado as duas voltas empatados com 148 (+4).

João Alvim já tinha feito primeiramente birdie no 18, naquele que foi o seu 36.º e último buraco regulamentar, para repetir as 74 (+2) do primeiro dia e forçar o desempate com Francisco Reis.

Francisco Reis – vencedor dos quatro primeiros torneios do Drive Tour e líder no ranking do escalão – comandava a prova aos 18 buracos, com 72 (Par), marcando 76 no segundo dia.

Martim Pinto Johansen (Vilamoura) foi terceiro com 149 (73-76), +5. Ficou a uma pancada de se juntar aos dois primeiros no ‘play-off’.

Sub-24 (4)

Paralelamente ao Campeonato Nacional de Jovens, decorreu a prova para o escalão de sub-24, uma novidade do Drive Tour de 2022. Alkinoos Flippes (Orizonte) conservou a liderança na segunda volta, juntando um 77 (+5) ao 74 (+2) inaugural.

Com um total de 151 (+7), Flippes venceu com três pancadas de vantagem sobre Lucas Azinheiro (Vilamoura), que somou dos resultados de 77 (+5) para um total de 154 (+10).

Rita Nunes (Belas) foi terceira, melhorando significativamente da primeira para a segunda volta fechando com 174 (93+81), +30.