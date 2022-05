Estreia do escalão de sub-24 no Drive Tour de Ribagolfe

Uma nova competição destinada ao escalão de sub-24 estreou-se na terceira etapa do O Drive Tour – Campeonato Nacional de Jovens, realizada nos percursos Lakes e Oaks de Ribagolfe, no concelho de Benavente.

O torneio foi bastante competitivo e duas das provas, as de sub-18 e sub-12 masculinos, só foram decididas num ‘Play-Off’. Houve, ainda, quem ganhasse pela primeira vez no circuito juvenil da Federação Portuguesa de Goofe (FPG), mas também houve quem tenha bisado e até dois tricampeões.

Maria Francisca Salgado (da Quinta do Peru Golf & Counrtry Club), nos sub-14 Femininos, e Francisca Rocha (do Oporto Golf Club), nos sub-16 femininos, venceram pela primeira vez no Drive Tour de 2022.

Depois, nada menos do que quatro golfistas venceram pela segunda vez este ano: os irmãos Afonso da Costa Rodrigues e Ana da Costa Rodrigues (ambos do Club de Golf de Miramar e a competirem nos sub-18), Daniel Riu Vazquez (do Clube de Golfe de Tavira, em sub-14) e Francisca Ferreira da Costa (Miramar, sub-12).

Ainda melhor conseguiram Francisco Reis (Orizonte Lisbon Golf, sub-12) e Rodrigo Marques Santos (Quinta do Peru, sub-16), que obtiveram no Ribagolfe o seu terceiro triunfo da temporada.

Para além da classificação ‘Gross’, houve igualmente lugar à atribuição de prémios aos primeiros classificados em ‘Medal Net’, proporcionando a consagração a representantes do Oporto, Boavista, Millennium bcp, Quinta do Peru, CityNorte, Belas, Vila Sol e Miramar.

No escalão de sub-18 feminino, Ana da Costa Rodrigues, de Miramar, venceu de forma inequívoca, repetindo o êxito alcançado na etapa anterior, no Oporto Golf Club, em Espinho.

A sua última volta foi espetacular, pois bateu o Par do Ribagolfe Lakes por 2 pancadas, totalizando 222 (77+75+70), 6 acima do Par, enquanto Luciana Reis (Miramar) ficou na 2.ª posição com 254 (89+82+83), +38. O triunfo na classificação ‘Net’ pertenceu a Mariana Ball (Boavista).

No escalão de sub-18 masculinos, houve uma alteração na liderança, com Afonso da Costa Rodrigues (Miramar) a chegar à vitória. Após as duas primeiras voltas estava na 2.ª posição ‘ex-aqueo’ a 2 pancadas de João Miguel Pereira (Clube de Campo da Aroeira).

No final das voltas regulamentares, estavam ambos com o mesmo agregado de 229 pancadas, 13 acima do Par, Afonso com rondas de 74, 80 e 75, João Miguel com cartões de 77, 75 e 77. O título foi conquistado num ‘Play-Off’ de dois buracos no buraco 18 do Ribagolfe Lakes. Afonso da Costa Rodrigues venceu com bogey.

O jogador de Miramar repetiu assim o triunfo do torneio anterior, enquanto o vencedor da primeira etapa, Pedro Sousa Machado (Oporto), ficou na 4.ª posição. Gonçalo Mendes (Oporto) ganhou em ‘Medal Net’.

Na competição feminina de sub-16, Francisca Rocha não deu hipóteses às suas adversárias, alargando para o dobro a vantagem de 9 pancadas de que dispunha no final das duas voltas iniciais. Venceu com um agregado de 235 pancadas (76+82+77), 19 acima do Par, com a 2.ª classificada, Rafaela Pinto (Quinta do Peru), a somar 253 (85+91+77), +37 e a vencer também na modalidade de ‘Medal Net’.

Inês Belchior (Quinta do Peru), que ganhara os dois torneios anteriores, não conseguiu, desta feita, fazer melhor do que a 3.ª posição, com um total de 254 (80+87+87), +38.

Em Sub-16 masculinos, Rodrigo Marques Santos (Quinta do Peru), que já comandava no primeiro dia, fez o pleno no Drive Tour de 2022, juntando o triunfo no Ribagolfe Lakes aos dos dois torneios anteriores.

A sua vitória foi conseguida, contudo, pela margem mínima, depois de uma terceira volta em 80 pancadas, sendo suplantado no último dia por cinco jogadores. Rodrigo totalizou 234 (77+77+80), 18 acima do Par, enquanto o 2.º classificado, António Teixeira e Costa (Aroeira) fez 235 (78+82+75), +19 e o 3.º, Diogo Silva Pinto Rocha (Miramar), somou 236 (76+82+78), +20. Em ‘Medal Net’ ganhou Sebastião Cadete (Clube de Golfe Millennium bcp).

Nos sub-14 femininos, Maria Francisca Salgado (Quinta do Peru) obteve a sua primeira vitória no circuito, juntando uma volta de 80 pancadas às 77 da véspera. Amélia Gabin (Associação da Quinta do Lago), que tinha vencido as duas etapas anteriores, ficou na 2.ª posição, a 14 pancadas da vencedora. Carolina Gaspar (Belas Clube de Campo) ganhou em Medal Net’.

O escalão de sub-14 masculinos tinha quatro jogadores na coliderança após a primeira jornada e foi conquistado por Daniel Riu Vazquez (Tavira), que repetiu o triunfo da etapa anterior. O espanhol algarvio fez um total de 152 pancadas (77+75), 8 acima do Par, menos 1 do que Bernardo Tito Martins (Santo Estêvão Golf) (77+76), +9, que tinha arrecadado o título no primeiro torneio do Drive Tour. António Pedro Frade (CityNorte) ganhou em ‘Medal Net’.

Nos sub-12 masculinos, o empate na liderança entre Francisco Reis (Orizonte) e Brooks Barker (Clube de Golfe de Vilamoura) que se verificava no final do primeiro dia, foi desfeito a favor de Francisco Reis, que arrancou o seu terceiro título no Drive Tour, após vitória num ‘Play-Off’.

O representante da Orizonte fez 155 pancadas (79+76), 11 acima do Par, tantas quantas as obtidas por Martim Pinto Johansen (Vilamoura), que agregou voltas de 80 e 75. Foi necessário disputar quatro buracos de ‘Play-Off’ (os três primeiros no buraco 9 do Ribagolfe Oaks e o quarto e decisivo no buraco 18), e Francisco Reis venceu com um Par.

Brooks Barker desceu para a 5.ª posição, depois de assinar um cartão de 86 pancadas no último dia. Na classificação de ‘Medal Net’ o vencedor foi Arthur Fischer (Vila Sol).

Nos sub-12 femininos, onde se tinha registado muito equilíbrio durante o dia inaugural, a então líder Francisca Ferreira da Costa, de Miramar, voltou a protagonizar a melhor volta para ser bem-sucedida com um total de 198 pancadas (101+97), 54 acima do Par, menos 5 do que Eva Silva (Oporto) com rondas de 102 e 101, e menos 6 do que Camila Pazos (Miramar) com dois cartões de 102. Camila ganhou em ‘Medal Net’.

Francisca Ferreira da Costa já tinha ganho o torneio anterior do Circuito, que teve lugar precisamente em Miramar. A vencedora da primeira prova, na Amendoeira, foi Margarida Alves (Miramar), que desta feita terminou na 4.ª posição (+63).

No Ribagolfe Lakes teve ainda lugar uma prova inédita de sub-24, não pontuável para o Ranking do Drive Tour, mas com os seus resultados a serem contabilizados para o Ranking Mundial Amador. Participaram 14 jogadores e duas jogadoras.

O escocês Jamie Mann (Vilamoura) repetiu a proeza da primeira volta e repetiu as 71 pancadas (-1) no último dia. Terminou com um total de 214 pancadas (71+72+71), 2 abaixo do Par, com um avanço significativo sobre Hugo Camelo (Miramar) e Vasco Alves (Oporto), que empataram em 2.º com 231 (+15), Hugo com voltas de 76, 81 e 74, Vasco com rondas de 74, 81 e 76. O vencedor em ‘Medal Net’ foi o golfista da Quinta do Peru André Nunes.

O próximo torneio do Drive Tour joga-se no Santo Estêvão Golfe, em Benavente, entre 15 e 17 de julho. Seguem-se competições na Estela (27 e 28 de agosto), na Póvoa de Varzim, e Quinta do Vale (8 e 9 de outubro), em Castro Marim.

A Final Nacional do Campeonato Nacional de Jovens, com a presença dos jogadores com melhor pontuação nos Rankings do Drive Tour, tem lugar no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela, a 12 e 13 de novembro.