Europa com cinco pontos de vantagem após primeiro dia da Ryder Cup

A Europa vence os Estados Unidos por 6,5-1,5 no final do primeiro dia da 44.ª edição da Ryder Cup, que decorre em Roma, marcado pelo melhor arranque de sempre nas quatro primeiras partidas.

A jogar em casa, o conjunto europeu escolheu iniciar o embate em 'foursomes' (também conhecido como pancada alternada, com os dois jogadores a executarem pancadas alternadas numa única bola), o que lhe valeu a vantagem de 4-0 no final da parte da manhã, a primeira vez que acontece na história do torneio.

Esta vantagem também permitiu à Europa partir com algum conforto para a parte da tarde, disputada em sistema de 'four-balls' (cada golfista joga a sua bola e o melhor dos quatro ganha o ponto para a equipa).

O espanhol Jon Rahm e o inglês Tyrrell Hatton deram à Europa o primeiro ponto da competição, que reúne de dois em dois anos os melhores jogadores norte-americanos e europeus, debaixo dos aplausos de milhares de adeptos presentes no Marco Simone Golf & Country Club, em Roma, batendo os norte-americanos Scottie Scheffler e Sam Burns.

Seguiram-se triunfos do par constituído pelo sueco Ludvig Aberg e pelo norueguês Viktor Hovland sobre Max Homa e Brian Harman, do par formado pelo irlandês Shane Lowry e pelo austríaco Sepp Straka sobre Rickie Fowler e Collin Morikawa e da dupla constituída pelo norte-irlandês Rory McIlroy e pelo inglês Tommy Fleetwood sobre Xander Schauffele e Patrick Cantlay.

Os americanos reagiram na parte da tarde nos 'four-balls' e, numa fase inicial, deram sinais de que poderiam reequilibrar a contenda, mas a Europa respondeu e acabou o dia com uma vantagem de cinco pontos.

No 'match' 1, Hovland e Hatton ainda permitiram uma vantagem de dois buracos a Justin Thomas e Jordan Spieth, mas deram a volta na segunda metade do percurso de 18 buracos e igualaram, dando meio ponto a cada equipa, o mesmo sucedendo no 'match' 2, com o empate entre os americanos Scheffler e Brooks Koepka frente a Rahm e ao dinamarquês Nicolai Hojgaard.

No terceiro 'match', os americanos Max Homa e Wyndham Clarke chegaram a deter uma vantagem de dois buracos, que se mantinha a dois buracos do fim da volta, mas o escocês Robert MacIntyre e o inglês Justin Rose ainda tiveram forças para dar a volta e fechar com um empate.

No quarto jogo, McIlroy e o inglês Matt Fitzpatrick conquistaram o único triunfo da parte da tarde, superando a dupla Collin Morikawa e Schaffele.

No sábado, cumpre-se o segundo dia, com a disputa na parte da manhã dos 'foursomes', enquanto na parte da tarde será a vez dos 'four-balls'.