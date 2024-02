Federação anuncia patrocinador das celebrações do 75.º aniversário

Golfe

A Federação Portuguesa de Golfe (FPG) anunciou a 'Vanguard Properties' como o patrocinador oficial do programa de celebrações do seu 75.º aniversário, tratando-se de uma marca de referência do mercado imobiliário em Portugal.Para estas comemorações, a FPG informou em comunicado que tem delineado um programa de iniciativas, que, com o apoio e colaboração do seu novo patrocinador oficial, a Vanguard Properties, pretende não só comemorar esta importante efeméride, como também preservar o legado histórico dos seus 75 anos de atividade. O lançamento de livretos comemorativos, a produção de um documentário sobre a história da instituição, uma coleção de selos dos CTT, a realização de um podcast onde o presidente da FPG entrevistará, ao longo do ano, um conjunto de personalidades, assim como a distinção dos seus clubes fundadores, são algumas das iniciativas previstas durante o ano de 2024.Miguel Franco de Sousa, presidente da Federação Portuguesa de Golfe, destacou esta parceria. "De forma a celebrar o golfe português e assinalar os 75 Anos da FPG com um enorme orgulho e respeito que este marco histórico merece, são absolutamente fundamentais parceiros de prestígio e confiança como a Vanguard Properties. Partilhamos valores e a mesma visão sobre um estilo de vida saudável, uma maior consciência ambiental e a melhoria da qualidade de vida, das comunidades onde estamos presentes. Como tal, muito nos honra esta parceria num ano, tão importante para a federação e para o golfe português", afirmou o responsável da FPG.Já José Cardoso Botelho, CEO da Vanguard Properties, partilhou da satisfação desta ligação ao golfe. "A preservação do notável legado construído pela Federação Portuguesa de Golfe é para nós uma prioridade inegociável. Esta dedicação é reforçada pela compreensão da importância estratégica do golfe no âmbito do nosso projeto 'Terras da Comporta'. Incluindo o já operacional Dunas Golf Course e o futuro Torre Golf Course, a ser inaugurado em 2025, acreditamos que a nossa participação ativa na celebração dos 75 anos desta federação é não só uma honra, mas também um compromisso com a continuidade e prosperidade de um desporto que conquista cada vez mais entusiastas", salientou.Recorde-se que a Vanguard Properties e o banco BPI são os patrocinadores oficiais desta efeméride.