Golfista 'mais sexy do Mundo' apresenta motivos para a 'nega' de Tiger Woods a 700 milhões de euros

Paige Spiranac, a norte-americana considerada a golfista mais sexy do Mundo, deu a sua opinião sobre um dos temas mais falados por estes dias nos meandros da modalidade - a recusa de Tiger Woods em jogar a Liga da Arábia Saudita, onde lhe ofereciam entre 700 e 800 milhões de dólares, cerca de 684 ou 782 milhões de euros."É uma quantidade de dinheiro incrível, dá para comprar uma ilha! Mas o Tiger disse 'não obrigado!'", recordou a golfista no Twitter."Talvez seja porque já tem tanto dinheiro e não sabe o que fazer com ele. Talvez queira proteger o seu legado ou, com um calendário limitado, talvez o seu corpo não consiga jogar tanto. Ou quer ser capitão da Ryder Cup...", acrescentou Paige Spiranac.Depois, concluiu que poucos recusariam esta proposta: "Se este cheque de 800 milhões de dólares for colocado diante da tua cara, não importa se és ou não uma boa pessoa, será difícil de recusar."