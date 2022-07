Golfistas portugueses continuam em queda no Open de Viterbo

Os golfistas portugueses Pedro Figueiredo e Tomás Melo Gouveia continuam em queda no Open de Viterbo, terminando o terceiro e penúltimo dia da prova italiana do circuito Challenge nos 36.º e 59.º lugares, respetivamente.

Pedro Figueiredo, que ocupava a 33.ª posição, entregou um cartão com 70 pancadas, uma abaixo do par do campo, enquanto Melo Gouveia, 48.º classificado na sexta-feira (no dia anterior era oitavo), é agora 59.º e penúltimo colocado, consequência de uma jornada com 76 golpes, cinco acima do par.

Com um total de 211 e 218 pancadas, Pedro Figueiredo e Melo Gouveia estão muito longe do trio de líderes, composto pelo alemão Freddy Schott, pelo suíço Benjamin Rusch e pelo sul-africano Jacques Blaauw, que têm um agregado de 204 e estão em posição privilegiada para discutir a vitória no domingo.