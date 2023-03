Golfistas portugueses falham 'cut' em torneio sul-africano do World Tour

Os dois portugueses que competiram no torneio de golfe SDC Championship, na região de Cabo Oriental, África do Sul, falharam este sábado o 'cut', com Pedro Figueiredo a concluir em 79.º e Stephen Ferreira em 130.º.

O vento forte que se fez sentir na sexta-feira no campo do St. Francis Links obrigou a que grande parte do programa da segunda volta passasse para hoje, antes da definição do 'cut' e do arranque da terceira volta.

Pedro Figueiredo, que jogou oito buracos na sexta-feira e os restantes dez hoje, voltou a estar uma pancada acima do par, ou seja 73, registando no cartão três 'birdies' (uma abaixo) e dois 'bogeys' (uma acima), para um total de 146, nos dois dias.

Menos bem, Stephen Ferreira fechou o torneio com 153 pancadas, nove acima do par para dois dias. No cartão de hoje, dia em que jogou 14 buracos a juntar aos quatro de sexta-feira, marcou três 'birdies', três 'bogeys' e três duplos-'bogeys' (duas acima do par).

A competição, que ainda tem a terceira volta por concluir, termina no domingo, com 68 golfistas em prova.