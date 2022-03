Gonçalo Costa e Francisco Silva campeões nacionais de pares

Gonçalo Costa e Francisco Silva foram os vencedores absolutos do Campeonato Nacional de Pares, que decorreu este fim de semana no campo de Par 69 do Lisbon Sports Club, em Belas, no concelho de Sintra. Gonçalo Mota Carmo e Alan Whitehead saíram, por sua vez, triunfantes no escalão sénior.Em duas voltas de ‘foursomes’, Gonçalo Costa (a jogar em casa) e Francisco Silva (a representar o Belas Clube de Campo) fizeram voltas de 70 (+1) e 71 (+2) para somarem 141 (+3) e ganharem com 5 pancadas de vantagem sobre João Miguel Pereira e João Teixeira e Costa (72+74), uma dupla da Aroeira.Luís Araújo Pinheiro e Nuno Costa Alemão, do ACP Golfe, líderes no primeiro dia com aquela que foi a melhor marca do torneio (68 pancadas, 1 abaixo do Par), fizeram no Domingo 79 (+10), terminando no 3.º lugar, com 147 (+9).O campeão nacional do escalão de mid-amateur (maiores de 25 anos), Tiago Costa, associou-se a Pedro Perestrelo (ambos da Aroeira) e garantiram o 4.º posto (74+74), enquanto José Maria Cazal-Ribeiro e Luís Costa Macedo, jogadores de referência do Lisbon, completaram o top-5 (72+77)."Foi uma boa vitória mas sofrida", disse Gonçalo Costa, que volta a vencer depois de tê-lo feito a nível individual, há duas semanas, no 1.º Torneio do Circuito Mid-Amateur, no campo algarvio de Benamor Golf."Conseguimos conciliar o jogo um com o outro, o que é o fundamental em foursomes", acrescentou Gonçalo Costa. "O facto de o campo estar fantástico ajuda sempre. É a primeira vez que venço este torneio e ainda dá um sabor mais especial fazê-lo em casa e na companhia do Francisco", acrescentou o antigo membro das seleções nacionais amadoras da FPG.No escalão sénior, Gonçalo Mota Carmo e Alan Westhead, de Vale de Janelas, no Oeste, são os novos campeões nacionais de pares. Com voltas de 80 e 82 totalizaram 162 (+24), ganhando pela margem mínima sobre Leonel Neto e João Roquete (81+82). José Rações e Albino Timóteo, da JuveGolfe, na margem sul do Tejo, foram 3.º’s (87+80).Esta edição de 2022 assinalou o regresso do Campeonato Nacional de Pares ao calendário da FPG após dois anos de ausência (2020 e 2021) devido à pandemia e contou com a excelente adesão de 40 pares, quase duplicando o número de equipas de 2018 e 2019.Houve algumas novidades. Tal como sucedeu em 2018 e 2019, o torneio incorporou os pares seniores, compostos por jogadores que façam 50 anos ou mais até ao dia 31 de dezembro de 2022.A diferença é que estes, além de terem uma classificação própria, integraram a classificação geral de ‘stroke play’. Ou seja, eram igualmente candidatos ao título absoluto, podendo vencer nas duas categorias.Outra novidade foi a abertura a pares mistos, femininos ou masculinos. Ou seja, não houve distinção para os pares de género único. Os jogadores jogaram dos tees amarelos (mais distantes das bandeiras) e as jogadoras das saídas vermelhas (mais perto das bandeiras).