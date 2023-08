Gustavo Santos da Silva campeão da Taça Mendes d’Almeida

Gustavo Santos da Silva venceu a Taça Mendes d’Almeida, organizada pelo Vidago Palace Hotel Golf Course.Com voltas de 72 (Par) e 75 (+3), para um total de 147 pancadas, 3 acima do Par, o jogador do clube anfitrião fez uma espécie de dobradinha pois triunfou em gross e arrecadou ainda o troféu principal por ter sido também o primeiro em net.Em termos gross – a classificação que conta para o Ranking Nacional BPI da Federação Portuguesa de Golfe (FPG) –, os restantes lugares do pódio foram igualmente para golfistas da casa: António José Sousa Carvalho foi segundo com 153 (+9) e Luís Teixeira terceiro com 156 (+12).Embora a classificação seja mista, deve salientar-se que, entre 19 participantes, a melhor jogadora foi Ana Gabriela Ribeiro, de Amarante, que obteve um bom quarto lugar na tabela geral, com 157 (+13), havendo um total de quatro mulheres inscritas.Gabriela Ribeiro – como vem sendo mais vezes referida nos torneios nos últimos tempos – já se tinha salientado há dois meses com a conquista do Campeonato Nacional de Mid Amateur.A Taça Mendes d’Almeida é uma das cinco provas clássicas de clubes portugueses que, não sendo organizadas pela FPG, contam para o Ranking Nacional BPI, a principal hierarquia da FPG para amadores, a par da Lisbon Cup (Lisbon Sports Club), Taça RS Yeatman (CG Miramar), Aberto do Estoril (CG Estoril) e Taça Kendall (Oporto GC).