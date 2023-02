Hugo Camelo Ferreira top-5 no Internacional Amador de Portugal 

Hugo Camelo foi o n.º1 do Ranking Nacional BPI da Federação Portuguesa de Golfe (FPG) de 2022 e começou 2023 cheio de força. Mesmo dividindo o treino e a competição com os estudos universitários, cotou-se neste fim de semana como o melhor português no Campeonato Internacional Amador Masculino de Portugal, pelo segundo ano consecutivo, arrancando um muito bom top-5, no torneio da Associação Europeia de Golfe (EGA), realizado no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela."Foi um bom torneio, apesar da primeira volta ter-me afastado da possibilidade de ganhar a prova. Ainda assim, foquei-me e consegui controlar-me, melhorando dia após dia", disse ao jogador do Club de Golf de Miramar (Vila Nova de Gaia).Hugo Camelo foi 4.º classificado, empatado com mais três jogadores, com 282 pancadas, 6 abaixo do Par, após voltas de 74, 70, 68 e 70. Era o 48.º aos 18 buracos, subiu para 30.º aos 36 buracos, passou o cut aos 54 buracos no top-10, no 10.º lugar, e terminou no top-5, bem melhor do que o 16.º posto alcançado em 2022, embora com o mesmo agregado de 6 abaixo do Par.Foi a melhor classificação portuguesa na prova desde o 2.º lugar de Pedro Lencart em 2020, que tinha-se sucedido aos triunfos de Daniel da Costa Rodrigues (2018) e Vítor Lopes (2018). Em 2021 Pedro Silva (16.º) e o próprio Hugo Camelo (16.º) tinham sido os melhores portugueses.É impossível atestar que Hugo Camelo seja o melhor golfista amador português há um ano a esta parte, porque há boas prestações de atletas nacionais no circuito universitário americano que não podem participar nestes torneios do circuito europeu – como são os casos de Daniel da Costa Rodrigues e Pedro Silva –, mas não há dúvida de que, dos que competem regularmente em Portugal, tem sido o melhor, com uma bela rivalidade com Vasco Alves.Vasco Alves, do Oporto Golf Club (Espinho) foi o líder do 93.º Campeonato Internacional Amador Masculino de Portugal após a primeira volta e encerrou a prova no 25.º lugar, entre 120 participantes, com 289 (66+76+75+72), +1, bem longe do campeão, o espanhol Ángel Ayora, que apresentou 272 (68+66+67+71), -16. "Saio com um sabor amargo, porque estive na frente no primeiro dia com um 66, mas tenho muitas coisas boas a retirar desta semana", afirmou Vasco Alves à FPG. Compreende-se, uma semana antes, obtivera um top-5 no mesmo campo, diante dos melhores profissionais portugueses. É compreensível que esperasse melhor de si próprio, mas voltou a mostrar bom nível de jogo. A segunda volta foi-lhe fatal.O segundo melhor português acabou por ser João Iglésias, que obteve a sua melhor classificação de sempre em provas do circuito europeu amador. O jogador que também representa Miramar, terminou no 9.º lugar, com 285 (71+69+73+72), -3. "Saio animado, porque um top-10 neste torneio é uma conquista enorme e dá-me uma força especial para o futuro", disse Iglésias em declarações à FPG.O facto de Hugo Camelo ter sido o melhor português pelo segundo ano seguido não surpreende. Havia uma certa expectativa em saber como iria gerir a sua disponibilidade, dado que, em 2022, optou por não estudar, mas, desde setembro, regressou aos estudos, agora ao nível universitário, e uma nova vida abriu-se-lhe.No Portugal Masters, em outubro, prometeu que seria capaz de equilibrar o estudo com os treinos e a competição, mas é normal que surgissem algumas dúvidas. Este início de época de 2023 dissipou-as.O amarantino de 19 anos foi chamado à seleção nacional amadora que ficou no último lugar do chamado ‘Match Octogonal’ disputado em Espanha, onde ganhou um dos seus encontros de singulares. É certo que perdeu mais do que ganhou, mas não foi dos que saiu da prova ‘em branco’.Depois, no 1.º Torneio do Circuito FPG, realizado no Montado, tendo a concorrência da esmagadora maioria dos profissionais portugueses, arrancou um top-10, no 9.º lugar (-1), jogando abaixo do Par. Na sua terceira competição do ano, arrancou um top-5 no Campeonato Internacional Amador Masculino de Portugal, jogando de novo abaixo do Par (-6). "Sim, está a ser um bom começo de época – reconheceu a– apesar de só ter ganho um encontro e empatado outro no ‘Match Octogonal’. Sentia que estava a jogar um bom golfe e tenho evoluído desde então e a sentir-me melhor com o meu jogo. No Circuito FPG joguei de uma forma consistente, mas o ‘shot ao green’ não esteve no seu melhor e serviu de alerta para ir melhor preparado para o Campeonato Internacional Amador Masculino de Portugal".Note-se que Hugo Camelo – que no ano passado brilhou ao nível profissional no Challenge Tour, no Open de Portugal at Royal Óbidos – é encarado pelo selecionador nacional, Nelson Ribeiro, como um dos jogadores que, estando bem, poderá ajudar Portugal e um brilharete no Campeonato do Mundo Amador de Equipas Masculinas (Eisenhower Trophy), que este ano irá decorrer no Abu Dhabi.A 93.ª edição do Campeonato Internacional Amador Masculino de Portugal voltou a ser um sucesso e, ao contrário do que sucede no setor feminino, no masculino Portugal mostrou que há qualidade e quantidade. A lista de inscritos ficou com dezenas de jogadores na lista de espera e muitos mais portugueses não puderam participar. Mesmo assim, houve um total de 24 golfistas nacionais – muito bom, mesmo só com três a passarem o cut.4.º Hugo Camelo, 282 (74+70+68+70), -69.º João Iglésias, 285 (71+69+73+72), -325.º Vasco Alves, 289 (66+76+75+72), +164.º Tomás Araújo, 224 (77+72+75), +875.º Miguel Silveira, 226 (74+75+77), +1075.º Afonso Rodrigues, 226 (77+72+77), +1080.º João Miguel Pereira*, 227 (78+75+74), +1192.º Gabriel Sardo, 230 (74+78+78), +1496.º Diogo Pinto Rocha*, 231 (73+79+79), +1596.º Duarte Gonçalves, 231 (78+74+79), +15100.º Miguel Cardoso*, 233 (79+74+80), +17100.º Konstantin Mikirtumov, 233 (75+82+76), +17105.º José M. Franco de Sousa, 235 (76+76+83), +19107.º Pedro Sousa Machado, 236 (76+78+82), +20107.º Filipe Salazar Sousa, 236 (82+79+75), +20107.º António Teixeira e Costa, 236 (80+74+82), +20111.º João Crasi Alves, 237 (78+81+78), +21111.º Tiago Abrantes, 237 (80+80+77), +21114.º André Nunes, 238 (80+74+84), +22115.º Rodrigo Santos, 239 (80+78+81), +23116.º Lucas Lopes Azinheiro, 240 (77+77+86), +24116.º Luís António Silva, 240 (80+76+84), +24119.º António Mendes, 242 (85+77+80), +26120.º Diogo Salgueiro, 258 (84+80+94), +42A nível internacional, como escreveu o ‘press officer’ da FPG, Rodrigo Cordoeiro, "para Ángel Ayora, foi chegar, ver e vencer. O espanhol de 18 anos, natural de Málaga, saiu triunfal na sua estreia" na prova.Ángel Ayora fez voltas de 68, 66, 67 e 71 para somar 272 (-16) e ganhar à vontade, com 6 ‘shots’ de vantagem, sobre o inglês Jack McPhail (68+68+70+72), que registou 278 (-10). O irlandês Sean Keeling foi 3.º classificado, com 280 (69+69+69+73), 8 abaixo do Par.O espanhol – que sucede ao inglês Frank Kennedy na lista dos vencedores – liderava para a última volta com 5 pancadas à melhor sobre McPhail, mas ao fim dos primeiros dois buracos a margem estava já reduzida a uma, porque Ayora começou com bogey e duplo-bogey e o britânico com Par e birdie. O malaguenho ecompôs-se e jogou os restantes 16 buracos do percurso em grande nível, em 4 abaixo do Par, fruto de 5 birdies, contra apenas 1 bogey. "Estou obviamente muito contente", disse Ángel Ayora em declarações à FPG. O vice-campeão nacional absoluto de Espanha em 2022 e membro do Club de Golf La Cañada acrescentou: "Joguei muito bem e sólido, consegui manter a bola baixa, face ao vento com que deparámo-nos esta semana. A verdade é que não deixei-me afetar por nada e saio com um excelente resultado".Estamos a falar de um atleta de elite, 20.º no ranking europeu amador, que em janeiro já tinha sido 5.º na Copa Andalucía e que, em 2022, para além do 2.º lugar no Campeonato Nacional Amador de Espanha, tinha sido campeão na Copa Baleares, campeão na Copa Nacional Puerta de Hierro, vice-campeão do Campeonato Internacional Amador de sub-18 de Espanha, 18.º no Campeonato da Europa Individual Amador.Houve assim uma "dobradinha" espanhola nos Internacionais de Portugal deste ano, já que, a 28 de janeiro a prova feminina tinha sido ganha por Rocío Tejedo, de Valência, batendo no ‘play-off’ a sua compatriota Cayetana Fernandez.Mais ainda, a "dobradinha" foi a dobrar, porque na versão feminina Espanha tinha-se apoderado da Taça das Nações e o mesmo voltou a suceder neste evento masculino.A Espanha, contando com o grande contributo de Ángel Ayora e ainda com Alejandro Aguilera e Jorge Siyuan, foi a categórica vencedora com 18 abaixo do Par no final dos três primeiros dias de prova.Portugal teve uma das melhores prestações dos últimos tempos, fechando no 3.º lugar entre 20 formações. A seleção nacional amadora, com Hugo Camelo, Vasco Alves e João Miguel Pereira, obteve o mesmo resultado da vice-campeã, Itália, de 427 pancadas, 5 abaixo do Par, cedendo apenas no sistema de desempate.Foram contabilizados para o resultado coletivo a soma dos dois melhores resultados individuais de cada trio de jogadores.