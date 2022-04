Hugo Espírito Santo e Arnaldo Paredes multicampeões nacionais em Cantanhede

Hugo Espírito Santo conquistou o seu sétimo título de campeão nacional na categoria de ‘Mid-Amateur’ (25 anos ou mais) da variante de ‘Pitch & Putt’, enquanto Arnaldo Paredes sagrou-se campeão nacional de Seniores (50 anos ou mais), pelo menos pela segunda vez, no Campeonato Nacional destas especialidade e escalões etários realizado pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG), no Clube de Golfe de Cantanhede.Hugo Espírito Santo, um antigo n.º1 mundial de P&P e nove vezes campeão nacional absoluto nesta especialidade, triunfou com 150 pancadas, 12 abaixo do Par, após voltas de 48, 50 e 52, com uma vantagem de 6 pancadas em relação a Arnaldo Paredes (51+53+52). Os dois amigos, que já venceram juntos vários campeonatos nacionais de pares em P&P, são jogadores da Quinta das Lágrimas, em Coimbra.Arnaldo Paredes juntou o título de vice-campeão nacional de ‘Mid-Amateur’ ao de campeão nacional de Seniores, ao superar Luís Azenha Bonito (53+51+54) por 2 pancadas.Na classificação ‘net’ venceram Miguel Pereira (‘Mid-Amateur’) e Angelino Lucas (Seniores), ambos a jogarem em casa."As duas primeiras voltas, de manhã, correram muito bem, pois somei 10 pancadas abaixo do Par e só fiz um ‘bogey’ em cada volta", referiu Hugo Espírito Santo ao Gabinete de Imprensa da FPG."Na terceira volta, como tinha uma vantagem de 6 pancadas em relação aos meus mais diretos perseguidores, joguei mais descontraído e fiz alguns erros desde o ‘tee’, mas mesmo assim acabei com 2 pancadas abaixo do Par", acrescentou.Com efeito, no final da segunda volta, Hugo Espírito Santo liderava com um total de 98 pancadas (-10), com 6 de vantagem em relação aos seus parceiros de clube Luís Azenha Bonito e Arnaldo Paredes.Na derradeira volta, o agora heptacampeão dilatou a sua vantagem, graças a um cartão de 52 pancadas (-2). O mesmo resultado foi obtido por Arnaldo Paredes, que assim destacou-se de Luís Bonito, num duelo que garantiu-lhe o título de vice-campeão de Mid-Amateur e o de campeão em Seniores, escalão etário em que Luís Bonito terminou na 2.ª posição.O próximo objetivo de Hugo Espírito Santo é "voltar a vencer o Campeonato Nacional Absoluto da variante", que este ano realiza-se já nos dias 30 de abril e 1 de maio, no Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor da FPG, em Oeiras.O seu foco competitivo não surpreende, porque o professor de Educação Física e treinador de golfe, de 42 anos, é quase um profissional de P&P e continua a ser um dos melhores do Mundo.Já Arnaldo Paredes apesar do espírito competitivo apurado que sempre relevou e do rigor com que encara o P&P, ao ponto de já ter sido capitão das seleções nacionais desta especialidade, é menos exigente quando fala da sua carreira.O seu primeiro título de Seniores de P&P foi alcançado em 2017 e não se recorda se este terá sido apenas o segundo."Claro que é sempre um gosto vencer, mas não sou obcecado por isso, nem tenho vida para tal. Tenho alguns títulos nacionais de Seniores, de ‘Mid Amateur’ e até acho de Absoluto. Um dia destes tenho de fazer a contabilidade", disse o advogado de 56 anos a Record.O Clube de Golfe de Cantanhede foi inaugurado em 2009, o campo tem nove buracos de Par 3 e recebeu 26 participantes, 22 dos quais Seniores, categoria que incluiu a única jogadora que se inscreveu na prova, Marta Fragoso, do Lisbon Sports Club.O torneio disputou-se em três voltas de 18 buracos cada, com saídas simultâneas de todos os buracos e só os três primeiros lograram terminar a prova abaixo do Par no agregado. Os ‘Mid Amateur’ destinam-se a jogadores que cumpram 25 anos esta época e os Seniores para os que completem 50 anos na presente temporada.Campeão Nacional ‘Mid-Amateur’ (‘Gross’) – Hugo Espírito Santo (Quinta das Lágrimas), 150 pancadas (48+50+52), -12.Vice-Campeão Nacional Mid-Amateur (‘Gross’) – Arnaldo Paredes (Quinta das Lágrimas), 156 pancadas (51+53+52), -6.Campeão Nacional Seniores (‘Gross’) – Arnaldo Paredes (Quinta das Lágrimas), 156 pancadas (51+53+52), -6.Vice-campeão Nacional Seniores (‘Gross’) – Luís Azenha Bonito (Quinta das Lágrimas), 158 pancadas (53+51+54), -4.1.º Mid-Amateur classificação ‘Net’ – Miguel Reis Pereira (Cantanhede), 162 pancadas (53+55+54), Par.1.º Seniores classificação ‘Net’ – Angelino Ferreira Lucas (Cantanhede), 164 pancadas (52+54+58), +2.