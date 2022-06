Hugo Espírito Santo vence Open de Portugal de PP

Hugo Espírito Santo venceu pela quarta vez o Open de Portugal de Pitch & Putt, que decorreu em três voltas no Citygolf, em Matosinhos, com 53 participantes.O campeão nacional da variante, da Quinta das Lágrimas, fez uma excelente última volta para ganhar com 5 pancadas de vantagem sobre o jovem Pedro Aires. Depois de ter feito 55 pancadas (1 acima do Par) e 56 (+2) pancadas nas duas primeiras voltas, Espírito Santo baixou para as 49 (-5) na terceira e última, a melhor marca da semana, a permitir-lhe ser o único jogador com um agregado abaixo do par aos 54 buracos regulamentares, com 160 (-2).Pedro Aires, do anfitrião Citynorte, foi segundo com 165 (+3) e o único a fechar com duas voltas abaixo do Par 54, com 53 (-1) e 52 (-2). Tinha feito 60 (+6) na abertura. Aires foi vice-campeão com o mesmo total de pancadas de Diogo Marques Lopes, que segunda melhor marca no último dia com 50 (-4). No desempate pelo vice-campeonato, prevaleceram os melhores últimos 36 buracos do primeiro.Hugo Espírito Santo tinha partido para os últimos 18 buracos empatado no 2.º lugar com o seu companheiro de clube António Tendeiro, ambos com 111 (+3), a 2 ‘shots’ do líder aos 18 e aos 36 buracos, que foi Gonçalo Rodrigues, do Citynorte.'Gongas' começou com um 51 (-3), fez 58 (+4) no segundo dia para se manter na frente com 109 (+1) e finalizou com 62 (+8) para cair para o 8.º lugar, com 171 (+9)."Foi uma batalha muito dura, com o ‘Gongas’ a dominar os dois primeiros dias de prova", disse Hugo Espírito Santo. "O campo estava em perfeitas condições, com um grau de dificuldade muito elevado, devido à velocidade dos greens e à sua recetividade. "Hoje comecei os primeiros 9 buracos a falhar putts incríveis para birdie, mas não baixei a cabeça", acrescentou. "Comecei a atacar as bandeiras e os putts começaram a entrar. A estratégia foi bem delineada e consegui concretizá-la. A luta foi até ao último buraco, apesar de levar duas de vantagem para o António Tendeiro a faltar dois buracos. Parabéns ao Citygolf pela excelente organização, a todos os presentes e aos meus companheiros do Clube de Golfe - Quinta das Lágrimas."Espírito Santo terminou a prova com nota alta no 18.º buraco, com um shot que ficou a centímetros do buraco e só por pouco não deu hole-in-one.António Tendeiro, também da Quinta das Lágrimas, foi quarto na geral com 166 (57+54+55), e recebeu o prémio de primeiro Sénior. Pedro Franco Dias (Associação de Seniores de Portugal) completou o top-5 com 168 (56+56+56) e recebeu o prémio de melhor Mid-Amateur. Maria Goreti Dähler (Cantenhede) foi a premiada em Senhoras, com 189 (+27), entre três participantes nesta categoria.O prémio Júnior seria para Pedro Aires, mas, como este recebeu o troféu de vice-campeão e o regulamento não contemplava prémio acumulados, ficou com Diogo Marques Lopes, o 3.º da geral.Este Open de Portugal de Pitch & Putt teve organização do clube anfitrião do Citynorte, com apoio técnico e financeiro da FPG.O próximo torneio de relevo na variante é o Campeonato Internacional de Cantanhede, a 18 e 19 de junho, com organização do Clube de Golfe de Cantanhede.