João Girão e Pedro Lencart garantem ProGolf Tour em 2023

Pedro Lencart e João Girão jogaram pela primeira vez em 2022 uma época completa no Pro Golf Tour, uma das terceiras divisões do golfe profissional europeu. Terminada a temporada, ambos garantiram o estatuto de membros deste circuito germânico em 2023.

Trata-se de uma clara evolução, dado que, no início deste ano, fizeram parte de um lote de jogadores que tinham-se inscrito sem a certeza de poderem entrar em todos os torneios que desejassem.

Afinal, ambos conseguiram jogar ainda em dez torneios, com João Girão a fechar a época no 63.º lugar da Ordem de Mérito, a melhor cotação de um português, e Pedro Lencart a surgir logo a seguir, no 64.º posto deste ranking.

Entre um total de 136 jogadores que conseguiram pontuar para o circuito, constou ainda o português João Pinto Basto, no 131.º posto. Alexandre Abreu e João Magalhães também competiram no Pro Golf Tour em 2022, mas não pontuaram. João Magalhães até anunciou há menos de um mês ter encerrado a sua carreira internacional, embora continue a competir em Portugal.

"No Pro Golf Tour ficas com categoria a partir do top-90 do ranking e depois tens as pessoas que vêm da Escola de Qualificação. A partir do momento em que tens categoria, é fácil entrar em todos os torneios. Com a categoria que eu e o Lencart vamos ter, entraremos facilmente em todos os torneios da época de 2023", disse João Girão a Record.

Se Lencart ainda tinha disputado dois torneios do Pro Golf Tour em 2021, para Girão a estreia foi mesmo em 2022 e valeu a pena ter alterado os seus planos. Em setembro de 2021 o profissional do Oporto Golf Club chegou a anunciar informalmente o final da sua carreira.

Mas depois tudo mudou. Tornou-se profissional, inscreveu-se no Pro Golf Tour, disputou alguns torneios do Challenge Tour e tem participado no circuito profissional português. Agora, aos 25 anos, é o 8.º classificado no ranking de profissionais da Federação Portuguesa de Golfe e aposta é para continuar.

"Este meu primeiro ano foi uma ótima experiência e aprendizagem. Consegui ter bons torneios e obter alguns resultados positivos. Claro que espero que seja tudo melhor daqui para a frente porque é esse que tem de ser o caminho e é para isso que trabalhamos", acrescentou João Girão.

No Pro Golf Tour de 2022 passou o cut em quatro torneios e falhou-o em cinco provas. O ponto mais alto foi o seu primeiro top-10 internacional, com um 10.º lugar no Raiffeisen Pro Golf Tour St. Pölten, na Áustria, em junho. Merece também destaque a sua 19.ª posição na Gradi Polish Open, na Polónia, igualmente em junho.

Quanto a Pedro Lencart, teve uma estreia promissora no Pro Golf Tour no ano passado. Jogou dois torneios e arrancou logo um top-10, com um 9.º lugar no ALTEPRO Trophy, na Chéquia, em agosto.

Este ano, o bicampeão nacional absoluto falhou quatro cuts, passou-o em cinco ocasiões e a sua melhor classificação foi o 12.º posto no Red Sea Ain Sokhna Classic, em abril.

O português de 22 anos – que representa o Penina Hotel & Golf Resort, embora tenha sido um dos expoentes máximos do Club de Golf de Miramar nos tempos de amador –, também alcançou um positivo 20.º lugar no último torneio do ano.

O Castanea Resort Championship é o torneio de 50 mil euros em prémios monetários que encerrou o Pro Golf Tour de 2022 e reuniu apenas os 72 melhores jogadores do circuito.

No Mastercourse Castanea, em Adendorf, na Alemanha, Pedro Lencart integrou o grupo dos 20.º classificados com 209 pancadas, 4 abaixo do Par, após voltas de 72, 68 e 69, recebendo um prémio de 625 euros.

João Girão, por seu lado, finalizou no grupo dos 32.º classificados com 211 (67+75+69), -2, embolsando 496 euros.

Para os dois portugueses esta prestação foi positiva, sobretudo porque ambos vinham de falhar o cut no Open de Portugal at Royal Óbidos, do Challenge Tour e precisavam de um resultado mais moralizador, sobretudo João Girão, que em Óbidos teve claramente a sua pior exibição do ano, com 13 acima do Par em duas voltas.

E foi isso mesmo que valorizou aquele que acabou por ser o melhor jogador português no Pro Golf Tour de 2022: "Este último torneio foi positivo, no geral, embora não tenha sido um excelente resultado. Vinha de um mau torneio no Open de Portugal, do qual tinha ficado com muito más sensações. Ao longo da Final do Pro Golf Tour (o Castanea Resort Championship) consegui ultrapassar e esquecer essas sensações e até senti-me muito confiante em certas alturas".

O Castanea Resort Championship foi ganho pelo alemão Jannick de Bruyn com 199 (67+69+63), -14, menos 2 do que outro germânico, Michael Hirmer, e menos 3 do que o francês Philip Bootsma.

Foi o primeiro título no Pro Golf Tour de Jannick de Bruyn, de 23 anos, que recebeu um prémio monetário de 7.800 euros e saltou para o 4.º lugar na Ordem de Mérito, garantindo-lhe a subida ao Challenge Tour, a segunda divisão europeia, em 2023.

Com efeito, tal como sucede no Alps Tour, os cinco primeiros classificados no ranking final de ano do Pro Golf Tour também recebem como prémio o cartão para a época seguinte no Challenge Tour. Pedro Figueiredo conseguiu-o em 2017 e Tomás Melo Gouveia no ano passado.

Este ano, o n.º1 do Pro Golf Tour foi o alemão Michael Hirmer (campeão no Open da Polónia). Os outros apurados para o Challenge Tour foram o francês Jean Bekirian (vencedor na Áustria e na Chéquia), o belga Alan de Bondt (ganhou o Dreamland Pyramids Classic, no Egito), o já referido alemão Jannik de Bruyn e o belga Yente Van Doren (impôs-se no Red Sea Egyptian Classic). Para o ano, iremos vê-los em ação no Open de Portugal at Royal Óbidos.