Jon Rahm rendido a Bale: «Não parece justo seres tão bom no futebol e no golfe ao mesmo tempo»

Jon Rahm jogou nove buracos no pro-am em Torrey Pines, na terça-feira, ao lado de Gareth Bale, e ficou muito impressionado com o jogo apresentado pelo futebolista recém-aposentado, após o Mundial do Qatar."Eu disse ao Gareth: 'Não parece justo seres tão bom no futebol e no golfe ao mesmo tempo'", disse o tenista espanhol que já foi número 1 do Mundo sobre o galês.A paragem desportiva não acontece para o antigo campeão europeu pelo Real Madrid. Deixou o desporto-rei para trás mas vai agora dedicar-se a outra das sua paixões: o golfe. "Não se poder dedicar a uma coisa tendo tanto talento para o golfe não é justo. Ele ama este desporto, ele ama o golfe e quer verdadeiramente começar a jogar um pouco mais. Felizmente, vamos vê-lo mais vezes no futuro", referiu Rahm, de 28 anos, que recentemente ganhou o American Express Tournament, sobre o ex-futebolista, de 33.A estreia de Gareth Bale no PGA Tour está marcada para o próximo dia 30, no AT&T Pebble Beach Pro-Am.