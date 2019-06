José-Filipe Lima fecha challenge de Itália no 41.º lugar

O português José-Filipe Lima finalizou este domingo na 41.ª posição o Challenge de Itália, em Monterosi, ao concluir a prova com 284 pancadas, quatro abaixo do par.





Depois de 70 pancadas no primeiro dia, 68 no segundo e 75 no terceiro, o golfista olímpico somou 71, uma abaixo do par, no quarto, ao somar cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do par), dois 'bogeys' (uma acima) e um 'duplo bogey' (duas acima).A prova foi conquistada pelo inglês Matthew Jordan, que bateu o italiano Lorenzo Scalise num 'play-off', depois de ambos terem terminado a prova com 271 pancadas, 17 abaixo do par.