Kiko Matos Coelho soma quinto título nos Estados Unidos

Francisco Matos Coelho é há muito apontado como um dos jogadores do futuro do golfe nacional. Desde os tempos em que vencia os Campeonatos Nacionais de sub-12 e sub-14, em 2015 e 2016.

A sua transferência para os Estados Unidos, há três anos, tornou-o, contudo, menos mediático em Portugal, mas isso não impediu-o de continuar a perseguir o seu sonho no golfe internacional e agora regressou aos títulos, somando o seu quinto troféu desde que joga os torneios da Associação de Golfe do Estado da Florida (FSGA).

Na 26.ª edição do Amateur Public Links Championship, em Orlando, Kiko foi o melhor entre 86 participantes, ao somar 200 pancadas, 10 abaixo do Par do Dubsdread Golf Course, após voltas de 69, 67 e 64.

Bateu o norte-americano Alex Medinis (63+69+70) por 2 pancadas e foi um dos dois únicos jogadores que foram capazes de vergar o Par-70 do campo em cada uma das três voltas. O outro foi o 3.º classificado do torneio, John Houchin (69+65+69).

"É uma sensação fantástica. Já lá vai algum tempo (vencer um título). Tenho trabalhado arduamente e é muito bom conseguir fazê-lo", declarou o português de 20 anos ao site oficial da FSGA.

O triunfo valeu 8,1 pontos para o ranking mundial de golfe amador ao jogador que representava o Club de Golf de Vilamoura e terminou um jejum que datava de março de 2021, quando conquistou os sub-18 do Florida Junior Tour (FJT) Palm Aire, em Sarasota, também na Florida.

No circuito da FSGA, jogando como um atleta de Miami, Kiko começou por vencer os sub-18 do FJT at Country Club of Ocala em 2019. Depois, no mesmo escalão etário, foi o melhor no FJT Mission Inn Open (em Howey-in-the-Hills) e no 66.º Boys' Junior Amateur Championship (em Streamsong), ambos em 2020. Em 2021 tivera o seu último sucesso, até este título de agora em Orlando.

Em torneios a contar para o ranking mundial amador, Kiko Matos Coelho não vencia o troféu principal desde o Florida Junior Amateur Championship em julho de 2020, ou seja, há exatamente três anos.

O ano de 2022 terá sido o de menor rendimento desportivo, mas é preciso perceber que foi quando deu-se a transição dos sub-18 para o escalão principal. Jogou apenas quatro torneios na Florida, alcançando dois top-30. Para além de ter mudado de categoria etária, também aprofundou a sua presença no circuito universitário norte-americano.

Curiosamente, Kiko não estuda e compete na Florida – como sucedeu, por exemplo, com Ricardo Melo Gouveia, – mas na Arizona State University, onde foi ‘sophomore’ na temporada de 2022/2023.

Ao serviço dos Sun Devils, o português disputou oito torneios, num total de 25 voltas, com uma média de 72,7 pancadas por volta. A sua melhor classificação foi o 12.º lugar (empatado) no Maui Jim Individual, em setembro de 2022, com 211 pancadas, 5 abaixo do Par, após voltas de 71, 72 e 68. Houve mais dois torneios em que terminou abaixo do Par.

Curiosamente, o jogador que sagrou-se campeão europeu amador na semana passada, na Estónia, é seu parceiro nos Sun Devils, o catalão Josele Ballester, também ele 'sophomore'.