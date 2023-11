Lara Vieira e Francisco Silva vencem no Jamor

Lara Vieira e Francisco Silva venceram o 4.º Torneio do Circuito Mid-Amateur da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), realizado no Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor, destinado a jogadores que completem pelo menos 25 anos em 2023.

Margarida Sampaio e João Fortes impuseram-se nos seniores, ou seja, na prova para quem celebre esta época pelo menos 50 anos. Houve seis jogadoras e 13 jogadores em prova.

Lara Vieira, do Clube de Golf do Santo da Serra (Madeira), ganhou o único torneio em que participou este ano, com 144 pancadas, 4 acima do Par, após voltas de 76 e 68. Bateu por 7 pancadas Margarida Sampaio (72+79). A jogadora de Vila Sol (Vilamoura) sagrou-se vice-campeã de mid-amateur e vencedora em seniores. Neste escalão, a 2.ª classificada foi Maria José Pinto (74+79).

Antiga campeã nacional absoluta, ex-n.º1 nacional amadora, Lara Vieira é das melhores jogadoras portuguesas das últimas décadas. Pouco compete nos dias de hoje, mas quando o faz alcança uma elevada taxa de sucesso. Neste Circuito Mid-Amateur da FPG, venceu dois dos três torneios em que participou nas duas últimas épocas.

Pelo contrário, para Francisco Silva foi o seu primeiro título neste circuito e trata-se de uma das boas vitórias da sua carreira amadora. O jogador do Quinta do Peru Golf & Country Club (Sesimbra) liderou do início ao fim, ganhando com 133 pancadas, 7 abaixo do Par, após voltas de 63 e 70.

Francisco Silva superiorizou-se por 2 pancadas a dois jogadores empatados com 135 (-5): Bruno Rosendo (69+66), jogador do Clube de Campo da Aroeira (Almada), e Dhruba Thapa, do Orizonte Lisbon Golf. Os três primeiros foram os únicos a baterem o Par do campo no resultado agregado.

Entre os seniores, João Fortes, do Oitavos Dunes (Cascais) totalizou 141 pancadas (74+67), 1 acima do Par, batendo por 6 pancadas Fernando Serpa (73+74), do Pestana Beloura Golf (Sintra).

Em 2023 o Circuito Mid Amateur da FPG passou por Benavente (Santo Estêvão Golfe), com vitórias de Marta Lampreia e Emil Bundgaard; Espinho (Oporto Golf Club), com sucessos de Marta Lampreia e João Varela Gomes; Viseu (Montebelo Golfe), com títulos atribuídos a Gabriela Ribeiro e Bruno Rosendo; e agora Oeiras (CNFG Jamor).

Em 2023, só Marta Lampreia logrou conquistar mais de um título, mas Gabriela Ribeiro e Rui Meireles foram os campeões nacionais neste escalão etário, numa prova realizada em Sintra (Lisbon Sports Club), pelo que Gabriela Ribeiro também é uma dupla campeã na presente temporada.