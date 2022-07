Leonor Bessa com a terceira melhor prestação do ano no LETAS

Leonor Bessa iniciou hoje a sua participação no Campeonato Nacional Absoluto Hyundai no Aroeira Pines, em Almada, com uma primeira volta de 75 pancadas, 3 acima do Par.

A profissional jogadora nascida no Porto mas residente no Algarve ocupa a 5.ª posição, atrás da campeã nacional absoluta de 2021, Sofia Sá (+2); de outras duas amadoras, Luciana Reis (+1) e Leonor Medeiros (-1); enquanto, na frente, lidera a quatro vezes campeã nacional de profissionais, Susana Ribeiro (-2).

Leonor Bessa, a portuguesa melhor classificada no ranking mundial de profissionais, tem de ser considerada uma grande candidata a um título que conquistou em 2019 e 2020.

Claro que as amadoras Sofia Sá, Luciana Reis e Leonor Medeiros (esta a competir no circuito universitário americano) jogam num número de torneios superior, incluindo provas em que integram a seleção nacional de amadoras, mas Leonor é a única que joga regularmente em circuitos internacionais de profissionais.

Por exemplo, a jogadora de 23 anos vem de competir em Espanha, num torneio que contou simultaneamente para o Ladies European Tour Access Series (LETAS), a segunda divisão europeia feminina, e para o Santander Golf Tour, o circuito profissional espanhol feminino.

Nesse torneio de 40 mil euros em prémios monetários, o Santander Golf Tour Málaga, as coisas também não começaram da melhor maneira, mas foram melhorando com o passar dos dias e é isso que espera que venha a suceder na Aroeira, apesar da elevada concorrência.

«Estou contente e quero continuar a trabalhar rumo ao objetivo», disse Leonor Bessa a Record, depois de totalizar 225 pancadas, 5 acima do Par do Golf Torrequebrada, na Andaluzia, com voltas de 77, 76 e 72.

Um trajeto sempre ascendente, pois começou no 47.º lugar (+5), subiu para a 45.ª posição (+9) e terminou no grupo das 34.ª classificadas (+9).

Foi a sua terceira melhor prestação da temporada no LETAS, pois já tinha conseguido anteriormente dois top-20. Foi igualmente o seu quarto melhor resultado da época. Em eventos anteriores lograra um ‘score’ agregado de +3 e dois de +7.

«Comecei (o torneio) um bocadinho instável, mas consegui acabar bem, com boas sensações. O meu ritmo de swing estava um pouco fora, no início da semana, e o campo era exigente», admitiu a profissional da Quinta do Lago.

Para além do campo, também a meteorologia foi um obstáculo. «Estava muito, muito calor. Não tenho jogado assim tantas vezes na vida com tanto calor e não é fácil de gerir a humidade e o calor. Foi um fator extra, sem dúvida», acrescentou a jogadora que costuma seguir um rigoroso programa de preparação física. Essa boa forma foi importante para ir melhorando de rendimento, apesar da exigência suplementar.

Leonor Bessa empatou no 34.º lugar com a inglesa Molly Lawrence, a sueca Linn Wiberg e a marroquina Lina Belmati e cada uma recebeu um prémio de 491 euros.

«Sinto que o meu jogo está a melhorar, apesar de alguma instabilidade e inconsistência. É com torneios e torneios que irei encontrar essa consistência para ficar mais acima da tabela», concluiu a jogadora da Galvin Green.

Na Ordem de Mérito do LETAS, Leonor Bessa perdeu uma posição para a 51.ª, sendo a líder a alemã Chiara Noja. O grande salto da semana foi protagonizado pela checa Sara Kousková que saltou para o 6.º lugar, depois da vitória em Málaga.

Kouskova somou 211 pancadas, 5 abaixo do Par, após voltas de 74, 70 e 67, embolsando 6.400 euros.

Aos 23 anos, está a ter um início de carreira de rompante. Este foi já o seu segundo título no LETAS e só tornou-se profissional há dois meses, depois de ter jogado pela Universidade do Texas. Vencera no ano passado o AMUNDI Czech Ladies Challenge (-14) ainda como amadora.

Entre as 93 participantes, só mais duas jogadoras terminaram abaixo do Par, o que mostra bem a dificuldade do campo: a italiana Virginia Carta, 2.ª classificada com 212 (-4), e a norueguesa Tina Mazarino, a 3.ª com 215 (-1).

Se no LETAS este foi já o nono torneio de Leonor Bessa em 2022, no Santander Golf Tour foi apenas o seu segundo, depois de ter sido 4.ª classificada (Par) em março, no Real Club de Golf La Peñaza, em Saragoça.

No ranking deste circuito espanhol, a ex-campeã nacional subiu ao 11.º lugar. Sara Gouveia, que não jogou em Málaga, é a melhor portuguesa no 9.º posto e o ranking é comandado pela espanhola Natalia Escuriola, que foi 8.ª (+2) em Málaga.

O próximo torneio do LETAS será o Vasteras Open, , no Orresta Golf & Konferens, na Suécia, de 3 a 5 de agosto, onde Leonor Bessa não está inscrita.

O mesmo passa-se com o Big Green Egg Swedish Match Play Championship, de 10 a 13 de agosto, no GolfUppsala-Edenhof, na Suécia.

A n.º1 portuguesa só aparece de novo no LETAS no Goteborg Open, igualmente na Suécia, de 24 a 26 de agosto. Todos estes torneios distribuem 40 mil euros em prémios.

No Santander Golf Tour, a próxima etapa será só em setembro, em Madrid.

Texto: Hugo Ribeiro

Fotografia: Santander Golf Tour

Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico - convertido pelo Lince.