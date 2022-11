Luciana Reis entre as melhores de Portugal

Ao vencer, há menos de uma semana, o 5.º Torneio do Circuito FPG, Luciana Reis entrou num lote de campeãs extremamente reservado às melhores jogadoras portuguesas de golfe da atualidade.

A jogadora de Cascais, de 17 anos, não só venceu a classificação feminina amadora dessa prova, realizada no Quinta do Peru Golf & Country Club, como foi ainda a melhor jogadora da prova, incluindo as duas profissionais que se inscreveram.

Luciana Reis totalizou 149 pancadas, 5 acima do Par do campo situado no concelho de Sesimbra, após voltas de 74 e 75. Na classificação geral, incluindo os atletas masculinos, profissionais e amadores, ocupou um bom 16.º lugar (empatada). Se houvesse uma classificação feminina, teria deixado a profissional Sara Gouveia (75+77) a 3 pancadas. Na classificação feminina para amadoras superou Ana da Costa Rodrigues (77+79) por 7 ‘shots’.

Foi uma vitória inequívoca e veio no seguimento do 2.º lugar que tinha alcançado pouco tempo antes no Campeonato Nacional de sub-18. A jogadora que representa o Club de Golf de Miramar, em Vila Nova de Gaia, chegou, sem dúvida, a um bom momento de forma no final da temporada.

Vale a pena olharmos para os melhores resultados femininos dos dois últimos anos, nos principais torneios portugueses de ‘stroke play’, em que amadoras e profissionais puderam competir em pé de igualdade. E é importante salientar os melhores resultados e não títulos, porque em alguns eventos só se atribuem troféus ou à melhor profissional ou à melhor amadora, independentemente de terem sido a melhor jogadora em campo. No entanto, para este exercício de análise, importa ver quem são as melhores jogadoras, pouco importando se são amadoras ou profissionais.

Em 2021 esse estatuto de melhor jogadora foi alcançado por estas atletas: Leonor Bessa (-2) no 1.º Torneio do Circuito FPG (O’Connor Jr. Course), Susana Ribeiro (-2) no 2.º Torneio Circuito FPG (Montado), Sara Gouveia (+2) no 3.º Torneio do Circuito FPG (Troia), Sara Gouveia (Par) no 4.º Torneio do Circuito FPG (Ribagolfe Oaks), Leonor Bessa (+1) no 5.º Torneio do Circuito FPG (San Lorenzo), Sofia Sá (+11) no Campeonato Nacional Absoluto Hyundai (Belas), Susana Ribeiro (+9) no Open Xiragolfe (Santo Estêvão), Sara Gouveia (+7) no PGA Portugal Player Championship (O’Connor Jr. Course).

Em 2022 os melhores resultados femininos em competições nacionais de ‘stroke play’ abertas a amadoras e profissionais foram os seguintes: Sofia Sá (-6) no 1.º Torneio do Circuito FPG (Montado), Ana da Costa Rodrigues (+10) no 2.º Torneio do Circuito FPG (Oporto), Sara Gouveia (+3) no 3.º Torneio do Circuito FPG (Boavista), Ana da Costa Rodrigues (Par) no 4.º Torneio do Circuito FPG (Ribagolfe Oaks), Luciana Reis (+5) no 5.º Torneio do Circuito FPG (Quinta do Peru), Francisca Rocha (+15) no Amarante Golf Open, Susana Ribeiro (+12) no Open Xiragolfe (Ribagolfe Lakes), Inês Belchior (+5) no Campeonato Nacional Absoluto Hyundai (Aroeira Pines Classic).

Repare-se que Sara Gouveia obteve o melhor resultado feminino por quatro vezes em dois anos; Susana Ribeiro fê-lo por três vezes; Leonor Bessa, Sofia Sá e Ana da Costa Rodrigues em duas ocasiões; e, com uma menção, Inês Belchior, Francisca Rocha e Luciana Reis.

As duas últimas (Rocha e Reis) são as únicas que nunca foram convocadas para a seleção nacional para o Europeu ou o Mundial de equipas femininas. Todas as outras, mesmo aquelas que agora são profissionais, tiveram essa honra de representar Portugal nas duas competições mais importantes para seleções amadoras no setor feminino.

É verdade que Luciana Reis tem sido chamada nos dois últimos anos para a equipa nacional de sub-18, incluindo para os Europeus desse escalão etário. Também há dois anos seguidos que joga o Campeonato Internacional Amador de Portugal.

A vitória na Quinta do Peru não foi, por isso, vinda do nada, mas esta sua subida de nível em final de época, a confirmar-se na próxima temporada, poderá levá-la um dia à seleção principal, embora a concorrência seja forte.

Com efeito, Sofia Sá e Leonor Medeiros (que competem no circuito universitário nos Estados Unidos), Ana da Costa Rodrigues (campeã nacional de sub-18) e Inês Belchior (campeã nacionais absoluta e de sub-18) têm-se mostrado superiores. São jogadoras consistentes há muitos anos e parecem estar ainda em crescendo, com grande potencial.

É por isso mesmo que esta sua primeira vitória no prestigiado Circuito FPG se reveste de tanta importância, numa lista de inscritas que, para além das já referidas Sara Gouveia e Ana da Costa Rodrigues, contou ainda com Francisca Rocha (+14), Susana Ribeiro (+15) e Constança Mendonça (+19).

Foi em 2022 que Luciana Reis apareceu pela primeira vez no ranking mundial amador feminino e fechou o ano com um primeiro título no Circuito FPG, fazendo com que termine a época no 3.º lugar do ranking outo (gross) deste ‘tour’, atrás de Francisca Rocha e Inês Belchior.

Como temos vindo a referir noutras ocasiões, bem mais importante do que este ranking ouro é o Ranking Nacional BPI, esse sim, a verdadeira hierarquia da FPG para amadores. E aí Luciana Reis é a n.º5 nacional amadora. A n.º1 é Sofia Sá, seguida de Ana da Costa Rodrigues, Francisca Rocha, Inês Belchior e Luciana Reis.

Sofia Sá, a jogar pela Texas Christian University (TCU), já venceu um torneio nos Estados Unidos logo neste seu primeiro ano como ‘rookie’ e é óbvio que não veio a Portugal receber o troféu de n.º1 amadora nacional. Contudo, deixou uma mensagem na sua conta de Facebook: "Pelo quarto ano consecutivo venci o Ranking Nacional BPI. Quero agradecer à Federação Portuguesa de Golfe pelas oportunidades que deu-me a nível internacional este ano. Por último, agradecer ao meu clube, Quinta do Lago, e aos meus treinadores, pelo apoio sempre prestado".

Note-se que, para o Ranking Nacional BPI contam ainda outros torneios exclusivos para amadoras, que são autênticos clássicos do calendário nacional. As melhores jogadoras nessas provas, em 2022, foram as seguintes: Francisca Rocha (+25) na Taça R.S. Yatman em Miramar, Francisca Rocha (+7) na Taça Mendes d’Almeida em Vidago, Patrícia Nunes Pedro (+20) na Lisbon Cup em Belas, e… Luciana Reis (+11) no Aberto do Estoril.

Portanto, Luciana Reis acabou por vencer dois torneios importantes na época que agora termina (não contando com eventos em escalões juvenis), enquanto Francisca Rocha arrancou a melhor classificação feminina em três.

Embora esteja inserida nos programas de alto rendimento da FPG e treine regularmente no Centro Nacional de Formação da FPG no Jamor, incluindo sessões de treino com o selecionador nacional Nelson Ribeiro, Luciana Reis foi acompanhada de perto nos últimos três anos por Carlos Magalhães.

Record pediu ao treinador profissional do Club de Golf de Miramar uma breve avaliação da jogadora, para que possamos compreender melhor estes seus últimos resultados mais positivos. Eis as suas considerações:

"Nos últimos três anos a Luciana evoluiu muito tecnicamente, mas, por vezes, a escola, assuntos pessoais, colocavam-se à frente do golfe e ela não conseguia ter o seu foco a 100% na modalidade.

"Neste momento ela encontra-se mentalmente disponível, mais forte, faz uma muito melhor gestão do tempo e consegue conciliar melhor tudo.

"Como jogadora, é muito forte do tee, tem um bom putt, o que permite-lhe fazer muitos birdies e às vezes recuperar de alguns erros que tem durante a volta.

"No futuro, a Luciana precisa de ter ainda mais disciplina no treino para continuar a evoluir no processo em que está inserida e tecnicamente precisa de evoluir um bocadinho no chip, no jogo à volta do green.

"Esta vitória da Luciana surge numa altura em que ela esta muito mais disponível para o golfe e muito mais focada no processo de treino e os resultados falam por si".