Luke Donald nomeado capitão da equipa europeia na Ryder Cup 2023

O golfista inglês Luke Donald foi nomeado capitão da equipa europeia que vai disputar a Ryder Cup 2023, em Roma (25 de setembro a 1 de outubro), substituindo o sueco Henrik Stenson, anunciou esta segunda-feira, a Ryder Cup Europe.

"Estou incrivelmente orgulhoso de ter sido escolhido como capitão da equipa europeia da Ryder Cup em 2023. É realmente uma das maiores honras que podem ser concedidas a um golfista, liderar uma equipa e representar um continente", realçou Luke Donald em comunicado de imprensa.

Luke Donald, de 44 anos, já representou a Europa quatro vezes nesta competição de golfe, que a cada dois anos coloca os Estados Unidos (EUA) contra a Europa em campos alternados entre os dois continentes, tendo sido vice-capitão nas edições de 2018 e 2021.

A edição de 2020 foi adiada devido à epidemia de Covid e realizou-se em 2021, pelo que a próxima edição terá lugar em 2023 em Itália, no percurso Marco Simone em Roma. A última competição foi vencida pelos Estados Unidos.

Luke Donald foi o número 1 no ranking mundial por um total de 56 semanas em 2011 e 2012, alternando com Rory McIlroy em primeiro lugar, e foi nomeado para o lugar do sueco Henrik Stenson, de 46 anos, que foi afastado do cargo de capitão da equipa europeia em 20 de julho.