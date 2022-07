Mais um recorde nacional para Ricardo Melo Gouveia

A dois meses de ser pai pela primeira vez, torna-se no primeiro português a fazer um top-10 no PGA Tour e sobe ao 103.º lugar do Ranking do DP World TourRicardo Melo Gouveia é já um dos melhores golfistas portugueses de sempre e tem apenas 30 anos. Na madrugada de segunda-feira fixou um novo recorde nacional, ao tornar-se no primeiro português a alcançar um top-10 no PGA Tour, a primeira divisão do golfe na América do Norte e o mais importante circuito profissional do Mundo.«Sempre que se atinge um recorde, seja nacional, seja internacional, é um bónus especial», disse o n.º1 português à Tee Times Golf, em exclusivo para Record, depois do 8.º lugar alcançado no Barbasol Championship.Tratou-se de um torneio de 3,6 milhões de euros em prémios monetários, disputado no Champions Course do Keene Trace Golf Club, em Lexington, no estado norte-americano do Kentucky, que contou simultaneamente para o PGA Tour e para o DP World Tour, a primeira divisão europeia.Ricardo Melo Gouveia totalizou 271 pancadas, 17 abaixo do Par, após voltas de 64, 65, 72 e 70. As suas 64 pancadas no primeiro dia, 8 abaixo do Par, são a sua melhor volta de sempre no DP World Tour (e no PGA Tour) e chegaram a dar-lhe a liderança provisória na competição.As 17 pancadas abaixo do Par foram o seu melhor agregado de sempre no DP World Tour (ou PGA Tour), embora no Challenge Tour já tenha um resultado de -22!«Sabia que iria acabar por, mais cedo ou mais tarde, ter outro bom resultado. Tenho vindo a jogar bem e era mais uma questão de o putt melhorar um bocado», sublinhou.O algarvio residente em Espanha esteve na luta pelo título até metade da prova, pois era 2.º classificado após a primeira volta e 3.º no final da segunda ronda. Quando partiu para o último dia era o 10.º e terminou em 8.º, empatado com outros quatro jogadores: os norte-americanos Sean O’Hair e Justin Lower, o dinamarquês Marcus Helligkilde e o alemão Matti Schmid.«Joguei sólido, no sentido em que estive bastante bem em todos os aspetos do jogo», acrescentou.Em declarações ao PGA Tour admitiu que teve algum receio no início do torneio, devido a dores nas costas que sentira na véspera, mas esse problema desvaneceu-se com muitos tratamentos e o resultado foi ter feito «muitos fairways, muitos greens, sólido do tee ao green, a deixar a bola perto das bandeiras e a fazer bons putts importantes».No PGA Tour, foi apenas a sua segunda presença e na primeira, em 2016, falhou o cut no prestigiado Arnold Palmer Invitational.«É sempre bom voltar aos Estados Unidos e jogar estas provas. Só tinha tido uma oportunidade e posso dizer que sinto-me confortável a jogar aqui», referiu a antiga estrela dos ‘Knights’ da UCF (Universidade Central da Florida) e da Lynn University.Antes, em resposta a um jornalista norte-americano, dissera que «gosto de jogar aqui porque vocês, na América, adoram desporto e é espetacular estar de volta».O campo também ajudou: «Um bom campo, não muito estreito, com alguma água, surpreendentemente com pouco ‘rough’ e estava mole devido à chuva que caiu. Por isso os resultados foram tão baixos».Tanto a chuva como o nevoeiro atrasaram o torneio. Daí que Ricardo Melo Gouveia só tenha jogado três buracos no segundo dia, compactando toda a sua terceira jornada, jogando praticamente duas voltas.O atleta da Quinta do Lago referiu os resultados baixos e, de facto, o vencedor, o norte-americano Trey Mullinax, conquistou o seu primeiro título no PGA Tour com 25 abaixo do Par, um agregado de 263 pancadas (65+65+67+66), que rendeu-lhe 660 mil dólares e valeu-lhe um lugar no terceiro Major do ano, o 150.º The Open Championship (British Open).Mas voltando a Ricardo Melo Gouveia, é importante destacar que este muito positivo top-10 aconteceu na altura certa e num momento bem distinto da sua estreia no PGA Tour há seis anos.Nessa altura, em 2016, iniciava a sua carreira ao mais alto nível, depois da época de sonho de 2015 que vira-o tornar-se no único português a vencer a Grande Final do Challenge Tour e a terminar uma época como n.º1 do Ranking do Challenge Tour, a segunda divisão europeia.Um percurso sempre de sentido ascendente. Foi nesse ano que juntou-se a Filipe Lima como os primeiros portugueses a apurarem-se para os Jogos Olímpicos, passou a ser o único português a ter estado no top-100 do ranking mundial (77.º), foi o único português a apurar-se para o DP World Championship no Dubai, e acabou a época de 2016 no 54.º da Corrida para o Dubai, a melhor classificação de sempre de final de ano de um português. Uma série de recordes nacionais.Entre 2016 e 2019 foi membro de plenos direitos do então European Tour e alcançou cinco top-10’s. Se contarmos todas as suas épocas no Challenge Tour e no European Tour, Ricardo Melo Gouveia já obteve prémios monetários oficiais de 1,779 milhões de euros, um valor sujeito posteriormente ao pagamento de impostos.Mas depois de todo esse sucesso, o profissional da Titleist conheceu momentos mais complicados. Em finais de 2019 não conseguiu manter o cartão de totais direitos para o European Tour e foi despromovido para o Challenge Tour, onde militou em 2020 e 2021.No ano passado sentiu-se que estava de novo a subir de produção e garantiu a subida ao agora chamado DP World Tour. Foi uma bela época. Terminou-a como o n.º2 no ranking e somou dois títulos. Possui agora seis títulos do Challenge Tour, igualando o recorde nacional de Filipe Lima. Mesmo na história do Challenge Tour só há cinco jogadores com mais troféus do que ele.O primeiro objetivo para 2022 consistia em garantir o cartão para o DP World Tour em 2023. Para isso, precisa de ganhar um torneio ou terminar a temporada no top-122 do DP World Tour Rankings.Antes de regressar aos Estados Unidos na semana passada, estava fora desses 122 primeiros, mas o 8.º lugar no Barbasol Championship valeu-lhe um prémio monetário de 99.250,92 euros e, sobretudo, mais 87,37 pontos para o ranking. Isso permitiu-lhe subir 26 lugares, sendo agora o 103.º na classificação da primeira divisão europeia. No ranking mundial também somou mais 3,36 pontos e progrediu de 218.º para 209.º, reforçando o seu estatuto de n.º1 português.Ricardo Melo Gouveia considera que a sua época de 2022 estava a ser «um pouco aos altos e baixos».No DP World Tour este foi o seu segundo top-10 da temporada (e sétimo da carreira), depois do 7.º lugar (-8) no Dutch Open, em maio.Houve também mais um bom 26.º posto (-2) no Catalunya Championship, igualmente em maio, mas, em contrapartida, tinha falhado sete cuts em 15 torneios disputados.«Sinto que tecnicamente, fisicamente e mentalmente, ainda não atingi a consistência necessária para estar mais vezes lá em cima», admitiu.O trabalho com o treinador Gonçalo Pinto continua a dar frutos e o Algarve persiste como a sua base de treino preferida, embora a sua vida esteja a dar uma grande volta, o que implica sempre um período de adaptação.Depois de vários anos a residir em Londres, optou por transferir-se para Madrid e vai ser pai pela primeira vez.O regresso à boa forma coincide com um momento de felicidade na vida privada e não poderia sentir-se melhor: «Já mudei de casa no final do ano passado, para Madrid. Fi-lo por razões pessoais e profissionais. E é verdade sim, eu e a Carolina vamos ser pais daqui a dois meses, de um rapaz. Estamos muito contentes! Vai ser, sem dúvida, uma grande mudança nas nossas vidas».Ricardo Melo Gouveia vai manter-se nos Estados Unidos, pois está prevista a sua participação em mais um torneio do PGA Tour e do DP World Tour, no Barracuda Championship, que arranca já na quinta-feira, no Tahoe Mr. Club, em Truckee, no estado da Califórnia.