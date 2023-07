Margarida Alves, João Pessanha e João Mega vencem em Benavente

Margarida Alves (Miramar), João Nuno Pessanha (ACP Golfe) e João Mega (JuveGolfe) arrebataram os títulos do Campeonato Nacional de 3.ª e 4.ª Categorias, que a Federação Portuguesa de Golfe organizou no Santo Estêvão Golfe, em Benvante.Ana Cunha (Citynorte), Luís Castro Fernandes (Citynorte) e Sebastião Saraiva (Miramar) são os novos vice-campeões.A 3.ª Categoria compreende jogadores com handicaps entre 12,1 e 19,0, enquanto a 4.ª Categoria destina-se a praticantes entre 19,1 e 27,0 de handicap.Nesta edição verificou-se que os vencedores já lideravam no final da primeira volta.A 3.ª Categoria feminina atraiu cinco participantes. Margarida Alves, de Miramar obteve a vitória mais folgada, com 13 pancadas de vantagem sobre a concorrência direta.A jovem atleta, ainda do escalão sub-14, obteve os melhores resultados nos dois dias (87+84) para somar 171 pancadas, 25 acima do Par.Ana Cunha, do Citynorte, foi vice-campeã, com voltas de 94 e 90, para um total de 184 (+37). Mariana Lavradio, do ACP Golfe, foi 3.ª com 189 (95+94), +42. do ACP Golfe.Note-se que a chinesa Rachel Li (95+88), do Estoril, fez 183 (+36), ou seja, menos 1 do que Ana Cunha, pelo que foi 2.ª na tabela, mas não sendo portuguesa, não é elegível para títulos nacionais.A categoria mais concorrida foi a de 3.ª masculina, com 22 participantes. João Nuno Pessanha, do ACP Golfe, venceu com 165 (81+84), +19. Bateu por 2 ‘shots’ Luís Castro Fernandes 167 (85+82), +21, do Citynorte. Rui Porfírio (82+88), do Exército, foi 3.º com 170 (+24).Na 4.ª Categoria só se realizou a prova masculina, com seis concorrentes. João Mega, da JuveGolfe, apresentou as melhores marcas (89+90) e apresentou o agregado de 179 (+33). Ganhou por 3 a Sebastião Saraiva (90+92), de Miramar, com 182 (+36).A questão do título foi discutida por estes jogadores, já que o 3.º classificado, Armando Ramalho, de Belas, ficou distante com 196 (+50).