Melo Gouveia cai para o último lugar do Challenge Tour Grand Final

O golfista português Ricardo Melo Gouveia caiu esta sexta-feira para o 45.º e último lugar do Challenge Tour Grand Final, em Maiorca, ao completar a segunda volta com um total de 150 pancadas, oito acima do par do campo.

No segundo dia do derradeiro torneio do Challenge Tour, Melo Gouveia desceu três lugares na classificação, ao entregar um cartão com 76 pancadas, cinco acima do par, um registo claramente condicionado pelo mau desempenho no buraco 16, que concluiu em nove 'shots', cinco acima do par.

O 'eagle' (duas pancadas abaixo do par do buraco) e o 'birdie' (uma abaixo) que registou durante o percurso acabaram por ser insuficientes para anular os três 'bogeys' (uma acima), além do registo no buraco 16.

O Challenge Tour Grand Final, que decorre até domingo, é liderado pelo alemão Alexander Knappe, com um agregado de 131 pancadas, 11 abaixo do par do campo.