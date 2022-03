Menino de 13 anos conduzia em contramão no acidente que matou jovem golfista português nos EUA

Um menino de 13 anos conduzia uma carrinha quando um problema num pneu levou a que, em contramão, provocasse um embate com um autocarro que transportava uma equipa universitária de golfe, no Texas, nos Estados Unidos. O golfista português Tiago Sousa, de 18 anos, está entre as vítimas mortais, informações de acordo com o The Associated Press.

O acidente resultou em nove mortes e dois feridos graves, que foram transportados para um hospital no Texas. O menino e o adulto que o acompanhava, de 38 anos, morreram no impacto, assim como o treinador e seis jovens da equipa de golfe da Universidade de Southwest, do estado norteamericano Novo México.

Bruce Landsberg, vice-presidente do Conselho Nacional de Segurança nos Transporte (NTSB), disse em comunicado que a carrinha em contramão estava a ser conduzida por um menino de 13 anos, na terça-feira à noite, quando um dos pneus da frente, sobresselente, falhou. Este incidente levou a que a carrinha ocupasse a via contrária, colidindo com o autocarro a alta velocidade.

No Texas pode-se começar o processo de aprendizagem do código de condução aos 14 anos de idade e de condução aos 15, sempre acompanhado por um adulto. O menor de 13 anos conduzia de forma ilegal.

Landsberg adicionou ainda que "vários passageiros do autocarro não estavam a usar cintos de segurança". O NTSB vai divulgar a investigação sobre o acidente dentro de duas a três semanas, não se sabendo ainda o nível de velocidade de ambos os veículos.

Os jovens internados, de 19 e 20 anos, estão "a recuperar e a ter progressos todos os dias", segundo informação da Universidade de Southwest.

"Qualquer escola ficaria encantada de o ter como aluno" declarou ao jornal Renata Afonso, diretora da Escola Secundária de Loulé, onde Tiago Sousa completou o ensino secundário antes de partir para a Universidade no Texas.