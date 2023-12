Milhões sauditas chegam ao golfe: espanhol assina maior contrato da história do desporto

Jon Rahm confirmou a notícia que já há alguns dias corria um pouco por todo o Mundo, o golfista espanhol vai juntar-se à LIV Golf, a superliga saudita da modalidade. Embora não tenha sido revelado oficialmente o valor do contrato, fontes bem colocadas falam no maior contrato da história do desporto, entre 500 e 600 milhões de euros por ano."Estou muito orgulhoso por me juntar à LIV Golf e por fazer parte de algo novo, que está a trazer crescimento à modalidade. Não tenho dúvidas de que é uma grande oportunidade para mim e para a minha família e estou muito ansioso pelo que aí vem", escreveu o golfista, de 29 anos, nas redes sociais. A LIV Golf, cujo conselheiro delegado é o antigo golfista Greg Norman, também confirmou a informação.Com esta decisão Rahm vai deixar o PGA Tour e o DP World Tour (European Tour), os circuitos com maior tradição. Junta-se a nomes como Sergio García, Eugenio López Chacarra, David Puig, Phil Mickelson e Dustin Johnson, que também não resistiram aos petrodólares.O circuito saudita de golfe começa a 2 de fevereiro no México e vai ter uma prova em Espanha, a 12 e 14 de julho, antes do British Open. No total a competição integra 14 torneios.A LIV Golf foi criada em 2021 com recursos quase ilimitados, com o intuito de competir com o PGA Tour, o circuito profissional norte-americano. Contratou Greg Norman como conselheiro e tem feito aproximações a vários golfistas de topo.Muitos, incluindo o próprio Jon Rahm, recusaram propostas inimagináveis. Diz-se que Tiger Woods disse 'não' a uma oferta de mais de 700 milhões de dólares...