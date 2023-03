Nicola Gerhardsen campeão em Espanha

O suíço Nicola Gerhardsen conquistou o seu título mais importante em torneios da Associação Europeia de Golfe (EGA), ao vencer este domingo a 108.ª edição do Campeonato Internacional Amador Masculino de Espanha, realizado no Infinitum Golf, em Tarragona.

Vasco Alves foi o melhor português e só foi eliminado nos oitavos de final desta Copa S.M. El Rey, um dos bons resultados da sua carreira internacional a nível amador.

A final de hoje foi emocionante e só foi decidida no 36.º e último buraco, depois de, por três vezes, Nicola Gerhardsen ter-se colocado na frente, mas permitindo sempre a recuperação do sueco Albert Hansson.

Na primeira fase do torneio, disputada em 'stroke play', Nicola Gerhardsen tinha ficado no 23.º lugar com 145 pancadas, 3 acima do Par, após voltas de 74 e 71, enquanto Albert Hansson integrara o grupo dos 45.º classificados, com 148 (78+70), +6, grupo esse encabeçado pelo português Vasco Alves, que apresentou o resultado de 148 (81+67), +6.

O galês James Ashfield foi o melhor na fase de 'Stroke Play', com 138 (70+68), -4.

Depois, na segunda fase da prova, já em 'Match Play', Nicola Gerhardsen derrotou sucessivamente o inglês Jack McPhail por 3/2, o irlandês Richard Knightly por 3/1, outro irlandês, Sean Keeling, no buraco 19, o espanhol Luís Masaveu por 3/2 e o alemão Peer Wernicke por 5/4, antes da final.

O helvético é o 7.º classificado no ranking europeu amador e tinha começado a época com um 15.º lugar no Campeonato Internacional Amador Masculino de Portugal.

Na última temporada, Nicola Gerhardsen foi vice-campeão no Campeonato Internacional Amador Masculino da Suíça e teve mais quatro top-10 em torneios a contar para o ranking da EGA.

Portugal esteve representado por três jogadores, mas Vasco Alves foi o único a qualificar-se para a fase de eliminação direta. E aí, o jogador do Oporto Golf Club averbou duas vitórias: primeiro sobre o escocês Scott Mann por 3/2 e depois sobre o alemão Tim Wiedemeyer no 19.º buraco.

Depois, nos oitavos de final, o português foi afastado por outro germânico, Paul Ulmrich, num duelo renhido em que soçobrou apenas no 22.º buraco.

Na fase qualificativa tinham ficado pelo caminho os outros dois portugueses: Hugo Camelo no grupo dos 74.º classificados (só passaram 64 jogadores), com 152 (80+72), +10, e João Pereira empatado em 80.º com 153 (80+73), +11.

Vasco Alves fez uma bela prova. A sua volta de 67 (-4) no segundo dia da fase qualificativa foi o segundo melhor resultado dessa jornada.