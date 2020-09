Open de Portugal: Vítor Lopes lidera 'top 10' com dois portugueses

O português Vítor Lopes é o primeiro líder do Open de Portugal, ao completar a volta inaugural ao Royal Óbidos Golf Course com 65 pancadas, num dia em que Ricardo Santos e Ricardo Melo Gouveia integraram o 'top 10'.

O jovem jogador, de 24 anos, entregou um primeiro cartão com seis 'birdies' (nos buracos 2, 4, 7, 9, 10 e 11), um 'bogey' no 'green' do 6 e um 'eagle' no buraco 5 para assumir o comando do torneio português pontuável para o European Tour e Challenge Tour por dois 'shots' de vantagem sobre o espanhol Carlos Pigem e o francês Damien Perrier, ambos com 67 pancadas

Enquanto Ricardo Santos, membro do Circuito Europeu esta temporada, entregou um primeiro cartão com 68 pancadas, quatro abaixo do Par, e partilha o quarto lugar com outros três jogadores, Ricardo Melo Gouveia estreou-se com 69 'shots', três abaixo do Par, e figura entre os nove golfistas que estão empatados no oitavo posto, entre os quais o sul-africano e campeão do Portugal Masters, George Coetzee.