Open XiraGolfe 2022 com prémios recorde

O Open XiraGolfe 2022 regressa revigorado. As PGA’s de Portugal e Espanha assinam esta quarta-feira, a partir das 15 horas, um acordo com o Xira Golfe para a realização da prova e do Pro-Am Cimpor, que decorrerão de 21 a 24 de julho, no concelho de Benavente, nos campos de Ribagolfe Lakes e Santo Estêvão Golfe.Em 2021, o Open XiraGolfe distribuiu seis mil euros em prémios. Agora, o 'prize money' deverá ser dobrado, já depois de ter sido ventilado que o mesmo iria ascender aos 10 mil euros."Vamos divulgar um valor muito mais elevado do que esse e vamos atingir um ‘prize money’ recorde", sublinhou Fernando Carvalho, presidente do Xira Golfe.À semelhança do ano de estreia, em 2021, qualquer jogador amador pode ser apurado para participar no Pro-Am Cimpor, bastando classificar-se nos primeiros 15 lugares de uma das três provas de qualificação.