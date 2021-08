Pedro Figueiredo e Ricardo Santos discretos na terceira volta do Hero Open

Os golfistas portugueses Pedro Figueiredo e Ricardo Santos mostraram-se este sábado mais discretos na terceira volta do Hero Open, torneio pontuável para o European Tour, que está a decorrer no Fairmont St. Andrews, na Escócia.

Figueiredo, de 30 anos, viveu hoje uma jornada pouco feliz, ao fechar a terceira ronda com 74 pancadas, duas acima do Par do campo, e caiu 19 posições no leaderboard, figurando à partida para a derradeira volta no 51.º lugar, empatado.

Depois das 68 pancadas iniciais e dos 71 'shots' nos segundos 18 buracos, que só completou no dia de hoje devido ao mau tempo que impediu a sua conclusão na sexta-feira, Pedro Figueiredo anotou hoje cinco 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 2, 3, 4, 6 e 11, três 'bogeys' (uma acima) no 5, 13 e 15 e um quadruplo (quatro acima) no Par 5 do buraco 12.

"Hoje voltei a não jogar mal, mas tive um buraco muito mau, daí o resultado menos bom. A verdade é que não estive tão bem nas saídas, falhei alguns 'fairways', o que me penalizou também, sobretudo no buraco 12. Mas não foi uma má volta, pena esse buraco que estragou o resultado", confessou o profissional de Azeitão, à Lusa.

Já Ricardo Santos, que começou a jogar no 'tee' do 10, chegou a estar com três acima do Par, após apontar um 'bogey' no 'front nine' (no buraco 18) e um 'duplo bogey' (duas acima) no 1, mas registou três 'birdies' (2, 6 e 7) e acabou no Par.

"O Par foi um bom resultado, depois de ter estado três acima, mas ao mesmo tempo foi uma pena pela forma como joguei. Esteve vento, mas foram as melhores condições que apanhei neste torneio e joguei bem, com exceção no 'green', onde voltei a estar mal", contou Santos, em declarações à Lusa.

Com um agregado de 213 pancadas, três abaixo, o profissional algarvio partilha igualmente o 51.º posto da classificação, liderada pelos escoceses Grant Forrest e Calum Hill, ambos com 198 'shots', 18 abaixo do Par do campo.