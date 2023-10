Pedro Figueiredo fecha primeiro dia do Open de Espanha em terceiro

O português Pedro Figueiredo segue no terceiro lugar do Open de Espanha em golfe, a decorrer em Madrid, ao completar a primeira volta do torneio do DP World Tour com seis pancadas abaixo do par do campo.

Na ronda inaugural no Club de Campo Villa de Madrid, Figueiredo entregou um cartão com 65 shots, depois de registar sete birdies (uma pancada abaixo do par) e um bogey (uma acima).

O único golfista luso em prova está na terceira posição, juntamente com o francês Mike Lorenzo-Vera e o inglês Eddie Pepperell, todos com mais duas pancadas do que o líder, o francês Matthieu Pavon (63), e mais uma do que o segundo colocado, o neerlandês Wil Besseling (64).

O Open de Espanha decorre no Club de Campo Villa de Madrid, até domingo.