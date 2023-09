Pedro Figueiredo melhora e passa cut no Irish Open

O português Pedro Figueiredo conseguiu esta sexta-feira passar o cut do Irish Open de golfe, em Kildare, recuperando terreno após um mau primeiro dia para acabar com duas tacadas abaixo do Par e seguir para o fim de semana.

Depois de um dia com 73 pancadas, um cartão com 69 entregue hoje, incluindo cinco 'birdies' (uma abaixo do Par) e apenas dois 'bogeys' (uma acima) permitiu-lhe acabar o dia no grupo do 62.º classificados, passando o cut.

Na liderança da prova continua o indiano Shubankhar Sharma, com 13 pancadas abaixo do Par do campo de Kildare, ainda que agora esteja igualado ao inglês Jordan Smith, o melhor do dia, com 65.