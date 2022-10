Pedro Figueiredo segue em 49.º lugar no British Challenge

O português Pedro Figueiredo terminou este sábado na 49.ª posição a terceira volta do British Challenge, prova da segunda divisão do golfe europeu.

Pedro Figueiredo segue com um agregado de 220 pancadas, depois de ter entregado um cartão com 73 'shots' (um acima do par), com três 'birdies' (uma abaixo), dois 'bogeys' (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas acima).

Nas duas primeiras voltas do torneio do Challenge Tour, o golfista português, que segue empatado com outros seis jogadores, marcou 70 e 77 pancadas.

A prova é liderada pelo inglês Mattew Baldwin, que segue com um agregado de 206 pancadas.