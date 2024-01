Penina abriu calendário do Drive Tour 2024

O Drive Tour – Campeonato Nacional de Jovens de 2024 abriu nos campos do Penina Hotel & Golf Resort, com oito dezenas de participantes nos escalões de Sub-14, Sub-16, Sub-18 e Sub-25.

Nos Sub-14 (o único escalão que disputou a sua competição no Penina Resort Course) a vitória no torneio feminino foi alcançada por Francisca Ferreira da Costa (Miramar), que ampliou a diferença em relação à sua parceira de clube, Camila Pazos – as duas pancadas de vantagem alcançadas no dia de ontem transformaram-se numa diferença final de sete pancadas.

Na prova Masculina do mesmo escalão, ontem Martim Pinto Johansen (Vilamoura) e Francisco Reis (Orizonte) eram colíderes, com 77 pancadas (+6), e hoje voltaram a fazer o mesmo resultado, de 75 (+4), pelo que houve necessidade de recorrer a um "Play-Off" para determinar o vencedor. Impôs-se Martim Pinto Johansen logo no primeiro buraco do desempate, fazendo um "birdie" no buraco 18.

Na competição feminina de Sub-16 registou-se uma recuperação espetacular de Francisca Salgado (Vale de Janelas), que fez uma volta de 70 pancadas (-3) e deixou Amélia Gabin (Quinta do Lago) – que no final da primeira volta comandava com uma vantagem de cinco pancadas – a nada menos de 11 "shots" de diferença, depois de hoje a algarvia ter marcado 86 pancadas (+13).

No evento masculino deste escalão etário Oliver Smith (Quinta do Lago) fez hoje 77 pancadas (+4) e confirmou a posição cimeira na tabela, com João Maria Ivo de Carvalho (Vilamoura) a receber o troféu de segundo classificado "Gross".

Nas Sub-18 venceu Inês Belchior (Tavira), com um agregado de 155 pancadas (80+75), +9, uma menos do que Francisca Rocha (Oporto).

Luciana Reis (Arquitectos) jogou ao lado das inscritas neste escalão mas já tem mais de 18 anos e, sendo a única atleta des Sub-25, recebeu o troféu do primeiro lugar desse escalão etário.

Nos Sub-18 masculinos Pedro Santos Pereira (Aroeira) manteve a posição de liderança, terminando com um resultado de 144 pancadas (72+72), -2. O segundo classificado foi o seu parceiro de clube António Teixeira e Costa, que somou 148 (+2), o mesmo resultado de Rodrigo Marques Santos (Tavira) e de Tiago Abrantes (Vilamoura), mas com melhor resultado nos derradeiros 18 buracos.

Nos Sub-25 masculinos impôs-se Alexander Amey (Vilamoura), com 144 pancadas (74+70), -2. O troféu de segundo classificado foi para João Miguel Pereira (Aroeira), com 146 (73+73), a Par.

O próximo torneio do Drive Tour – Campeonato Nacional de Jovens terá lugar no fim-de-semana de 16 e 17 de Março, com as várias competições a serem efetuadas nos percursos do Clube de Golfe de Miramar e do Oporto Golf Club.

Texto: Castro Martins/FPG