Portugal em 40.º lugar no Mundial Amador Feminino por equipas

A seleção nacional feminina da Federação Portuguesa de Golfe concluiu a sua participação no Campeonato Mundial Amador por Equipas na 40ª posição, consolidando no derradeiro dia a posição alcançada após a terceira volta.

O Espirito Santo Trophy (designação oficial da prova, com o nome a remeter para a família portuguesa Espírito Santo) foi conquistado pela Suécia, que terminou com o mesmo resultado dos Estados Unidos da América (559 pancadas, 13 abaixo do Par), mas superiorizou-se através do primeiro critério de desempate.

O Mundial decorreu no difícil percurso do Albatros Course do Le Golf National, junto a Versailles, nos arredores de Paris, o campo que foi palco da Ryder Cup em 2018 e que irá acolher o torneio olímpico dos Jogos de Paris 2024.

Portugal totalizou 614 pancadas (156+155+151+152), 42 acima do Par, levando as jogadoras do selecionador nacional, Nélson Ribeiro, ao 40º lugar, com apenas mais uma pancada do que as nações que repartiram o 38º lugar, Marrocos e Singapura.

O Espírito Santo Trophy foi conquistado pela Suécia, que, no último dia, subiu três posições e terminou empatada com a equipa dos Estados Unidos da América.

O primeiro critério de desempate – o resultado mais baixo não contabilizado para a equipa no último dia – foi favorável às escandinavas pela margem mínima: Louise Rydqvist marcou 73 pancadas na última volta, enquanto a terceira melhor norte-americana foi Rachel Kuehn, com 74.

Foi o terceiro título para a Suécia, repetindo as vitórias de 2004 e 2008. As norte-americanas eram as campeãs em título, tendo vencido a prova pela 14ª vez em 2018, na Irlanda (a edição de 2020 não se realizou devido à pandemia de Covid).

Na classificação individual, Sofia Barroso Sá foi 83ª, com 304 pancadas (+18), Leonor Medeiros ficou entre as 110ªs, com 312 (+26) e Ana da Costa Rodrigues terminou em 121ª, com 315 (+29).

As melhores jogadoras do torneio foram a sueca Meja Ortengren, a alemã Helen Briem e a norte-americana Rose Zhang, que totalizaram 279 pancadas (-7).