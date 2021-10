Portugal Masters: Harrington e Wallace regressam a Vilamoura

O capitão da Europa na Ryder Cup e antigo campeão do Portugal Masters, Pádraig Harrington, e o vencedor de quatro títulos do European Tour, Matt Wallace, confirmaram a sua presença no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, de 4 a 7 de novembro, para a 15.ª edição do mais importante torneio de golfe português.





Estas foram as grandes novidades da lista definitiva de inscritos, que foi divulgada esta semana pelo European Tour. O Portugal Masters distribui este ano 1,5 milhões de euros em prémios monetários e é o último torneio de qualificação para o torneio de encerramento da primeira divisão europeia, o DP World Tour Championship, no Dubai.O irlandês Pádraig Harrington, de 50 anos, conquistou o seu 15.º e último título do European Tour no Portugal Masters de 2016 e mantém toda a sua competitividade. Este ano, brilhou num dos torneios do Grand Slam, tendo sido 4.º (-2) no PGA Championship, e foi ainda 6.º (-9) no Omega Dubai Desert Classic."Gostei sempre de jogar o Portugal Masters. É um torneio fantástico, onde, normalmente, faz bom tempo e tem muito bom ambiente", disse Harrington, o selecionador da Europa que perdeu este ano a Ryder Cup para os Estados Unidos.Harrington junta-se, assim, a outros cinco campeões do Portugal Masters que regressam em 2021 a Vilamoura: o sul-africano George Coetzee (defende o título conquistado em 2020), os ingleses Andy Sullivan (2015) e Steve Brown (2019), o francês Alex Levy (2014) e o dinamarquês Lucas Bjerregaard (2017).Se para o simpático irlandês o Portugal Masters é o último troféu do seu excelente palmarés, onde se destacam três títulos do Grand Slam, para Matt Wallace a vitória no Open de Portugal @ Morgado Golf Resort, em 2017, foi o início de uma bela história.O inglês de 31 anos não era uma grande figura do circuito internacional quando conquistou o seu primeiro título do European Tour, em Portimão, em maio de 2017. Nem sequer ainda tinha ganho qualquer torneio no Challenge Tour, a segunda divisão do golfe europeu, embora em 2016 tivesse sido o n.º1 do Alps Tour, com seis títulos arrebatados nessa terceira divisão europeia.O Open de Portugal foi um desbloqueador e depois disso pareceu um furacão, somando de rajada, em 2018, mais três troféus ao seu palmarés. Em 2018 ficou seriamente desgostoso por não ter sido chamado para a seleção europeia que venceu a Ryder Cup em França e desforrou-se com um 2.º lugar no DP World Tour Championship do Dubai, no encerramento da temporada de 2018. Em 2019 voltar a provar o seu valor, com um 3.º lugar num dos Majors, o PGA Championship."Ganhei o meu primeiro título do European Tour no Morgado, não muito longe de Vilamoura, e tenho sempre boas sensações quando retorno ao Algarve. É um local excelente para se jogar golfe nesta altura do ano e o Portugal Masters é um torneio que apreciei sempre jogar", disse Matt Wallace, que este ano tem dois top-10 no European Tour e mais três top-10 no PGA Tour, com destaque para o 4.º lugar (-6) na semana passada no Zozo Championsip, no Japão.Tal como já tinha sido anunciado previamente, o 15.º Portugal Masters conta ainda com quatro jogadores que venceram torneios do European Tour este ano, os escoceses Grant Forrest e Calum Hill, e os irmãos dinamarqueses Nicolai e Rasmus Hojgaard, para além do francês Victor Perez, que terminou a época transata com um bom 7.º lugar no DP World Tour Championship, no Dubai, e, em 2021, tem brilhado no PGA Tour da América do Norte: foi 4.º no WGC/Dell Technologies Match Play e 9.º no The Players Championship. No European Tour foi 4.º no Saudi International.Os bilhetes para o Portugal Masters ascendem a €20 por dia para adultos, €17 euros para quem integra programas bonificados, €8 para jovens dos 12 aos 17 anos e gratuitos para menores de 12 anos. A bilheteira online encontra-se em: