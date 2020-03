Portugal Pro Golf Tour antecipa conclusão da prova

O Portugal Pro Golf Tour (PPGT) decidiu antecipar em 24 horas a conclusão da época de 2019/2020 e, consequentemente, o The Tour Championship, a decorrer no Troia Golf, no concelho de Grândola.



O The Tour Championship, de 25 mil euros em prémios monetários, terminará hoje (Sábado), após a segunda volta, sendo cancelada a terceira volta de Domingo.



"Depois de avaliadas as medidas extraordinárias e de caráter urgente anunciadas na madrugada de sexta-feira pelo Conselho de Ministros, em resposta à situação epidemiológica do COVID 19; depois de consultados os restantes membros da Comissão de Campeonato; e levando em conta o comunicado publicado pela Federação Portuguesa de Golfe de 12 deste mês, foi tomada a decisão de reduzir o The Tour Championship em Troia de 54 para 36 buracos, concluindo-se o evento a 14 de março e não a 15", declarou José Correia, o promotor do PPGT em parceria com Gary Harris.



A decisão de interromper a prova aos 36 buracos e não aos 18 prende-se com o facto de nas competições internacionais de golfe os resultados finais só serem sancionados após duas voltas completas. Se o torneio fosse interrompido aos 18 buracos, isso significaria um cancelamento, retirando aos jogadores o direito de receberem prémios monetários e pontos para os respetivos rankings.



José Correia chamou ainda a atenção para o facto de, ao contrário dos outros circuitos profissionais, o PPGT não ter uma lógica semanal. A esmagadora maioria dos participantes não veio a Portugal para disputar o The Tour Championship. Estão em Portugal a jogar este circuito satélite há mais de um mês e têm as suas passagens aéreas reservadas há muito para Domingo à noite ou segunda-feira. A maioria não conseguirá alterar o seu voo e regressar mais cedo a casa.



No entanto, mesmo assim, o Portugal Pro Golf Tour considerou mais aconselhável terminar a prova o mais cedo possível e permitir que todos possam tentar recolher-se em suas casas o mais cedo que conseguirem.