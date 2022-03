Português de 18 anos entre os nove mortos em violenta colisão no Texas

Um choque frontal entre dois veículos no Texas, Estados Unidos da América, provocou a morte de um português, Tiago Sousa, de 18 anos e outras nove vítimas mortais esta terça-feira. As vítimas pertenciam à equipa de golfe da Universidade de Southwest, no estado norte-americano do Novo México e voltavam para casa de um torneio num autocarro, avançou a 5 NBC DEF, que cita as autoridades locais.





Entre as vítimas mortais, além do jovem português, está o treinador da equipa de golfe. Dois jovens canadianos foram hospitalizados em estado crítico, devido ao acidente. A carrinha que levava a equipa de golfe colidiu frontalmente com outra carrinha, que seguia no sentido contrário e invadiu a via.De acordo com as autoridades, foi destacada uma equipa para investigar a tragédia, que aconteceu no condado de Andrews.Esta quarta-feira, a universidade fez uma homenagem no campo de golfe onde a equipa treinava e avançou que vai disponibilizar apoio psicológico aos alunos e funcionários.

Os alunos, na sua maioria, eram estudantes que estavam num intercâmbio na universidade. Alguns eram canadianos, outros mexicanos e um deles, Tiago Sousa, era português.



Entretanto, a Federação Portuguesa de Golfe já reagiu à morte em comunicado. "Foi com profunda tristeza que a Federação Portuguesa de Golfe tomou conhecimento do trágico acidente de viação que na passada noite de 3ª feira vitimou 7 elementos da equipa norte americana de golfe da universidade de Southwest, no Novo México, entre eles o jovem português Tiago Sousa. Tiago Sousa tinha 18 anos, era membro da Associação da Quinta do Lago, no Algarve, e encontrava-se a frequentar o 1º ano da universidade nos EUA. Nos últimos anos foi uma presença regular nas competições organizadas pela FPG", pode ler-se na mensagem publicada hoje pelo organismo, que contou ainda com uma reação do seu presidente, Miguel Franco de Sousa.



"Tive o privilégio de jogar com o Tiago no Campeonato Nacional Absoluto, em 2020, no Oporto Golf Club, e recordo um jovem com bastante talento, mas, acima de tudo, com uma personalidade muito agradável e um comportamento dentro e fora de campo irrepreensível. À família, amigos e colegas do Tiago, envio um sentido abraço neste momento tão difícil para todos", disse o líder da FPG.



"A FPG endereça os mais sentidos pêsames a todas as famílias enlutadas, e em particular à família de Tiago Sousa, bem como a todos os seus amigos, à Associação da Quinta do Lago e à sua Universidade. A FPG decretou ainda um minuto de silêncio no arranque das suas competições do próximo fim de semana, em particular no Drive Tour, onde tantas vezes o Tiago participou", pode ler-se ainda no mesmo comunicado.