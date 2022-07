Primeiro top-10 de João Girão no Pro Golf Tour

João Girão continua a quebrar recordes pessoais e pela segunda semana seguida alcançou a sua melhor classificação de sempre em torneios a contar para o ranking mundial.O português de 25 anos foi 10.º classificado no Reiffeisen St. Polten, na Áustria, a sua melhor prestação de sempre em torneios do Pro Golf Tour, uma das terceiras divisões do golfe profissional europeu.E esse feito sucedeu exatamente uma semana depois de ter obtido o seu primeiro top-20, com um 19.º posto no Open da Polónia.Na altura, em conversa informal com Record, tinha-nos dito que "sim (o 19.º lugar), é a minha melhor classificação, para já".Parecia ser uma premonição, mas João Girão assegura que "claro que não sabia que iria fazer um melhor resultado (logo na semana seguinte), mas gosto de acreditar que, com o trabalho, vou conseguir ir melhorando e fazendo cada vez melhores resultados".O profissional do Oporto Golf Club totalizou 204 pancadas, 6 abaixo do Par, após voltas de 70, 66 e 68, embolsando um prémio de 640 euros. Houve mais nove jogadores empatados com ele no 10.º lugar.O resultado final foi muito semelhante ao da semana anterior, na Polónia, então de 205 (-5), mostrando que está numa fase extremamente consistente.Na Polónia somara 15 birdies, 8 bogeys e 1 duplo-bogey. Agora, na Áustria, colecionou 12 birdies e 6 bogeys."Senti-me bem em campo ao longo do torneio, especialmente bem nos greens. Esta semana consegui meter putts com alguma distância, o que contribuiu para o bom resultado", explicou o jogador que tem estado a conhecer campos novos nesta sua primeira época no Pro Golf Tour."O campo fez-me lembrar um pouco os do norte de Portugal, no sentido em que era muito a subir e descer", acrescentou João Girão, que teve na segunda volta (66 pancadas, -4) o seu melhor resultado neste circuito, nos cinco torneios que disputou na presente temporada.É, aliás, curioso notar que há duas provas seguidas que o antigo jogador da Unioversity of Louisiana Monroe (Estados Unidos) termina com duas voltas nas 60’s pancadas. Ele que até à semana passada não tinha efetuado nenhuma volta nas 60’s. Há um progresso evidente.Neste torneio austríaco as condições meteorológicas ajudam a explicar a melhoria de resultados nas últimas jornadas: "no primeiro dia de manhã esteve algum vento, o que dificultou um pouco as condições. Esse vento foi diminuindo ao longo do dia, daí a diferença nos resultados da manhã para a tarde. Nos dias seguintes o tempo esteve bom embora estivesse muito calor".João Girão tem vindo a subir na Ordem de Mérito do Pro Golf Tour. O top-20 da semana passada tinha-lhe permitido entrar no top-80. Este top-10 elevou-o agora para o 62.º posto. No ranking de profissionais da FPG subiu esta semana de 8.º para 7.º (sem contar ainda os pontos deste top-10).Na sua conta de Instagram, o antigo membro das seleções nacionais amadoras da FPG salientou que "foi uma grande experiência jogar sete torneios seguidos, cinco do Challenge Tour e dois do Pro Golf Tour. Soube bem fechar com uma boa nota, com um 19.º e um 10.º lugar nos torneios do Pro Golf Tour. Obrigado à Federação Portuguesa de Golfe por todo o trabalho que faz e pelas oportunidades. Obrigado aos meus colegas e à minha equipa". Foram ainda destacados os nomes de Miguel Valença (treinador), Afonso Girão (irmão e preparador físico), Nelson Ribeiro (selecionador nacional da FPG) e Luís Almeida.Houve outros dois portugueses a competir em Sankt Polten: Pedro Lencart e João Pinto Basto.Pedro Lencart continua a ser o melhor português no ranking deste circuito, ascendendo agora ao 55.º lugar (melhorou 4 posições), depois de terminar no grupo de cinco jogadores dos 25.º’s classificados, com 207 pancadas, 3 abaixo do Par. O profissional do Club de Golf de Miramar juntou voltas de 71, 68 e 68 e arrecadou um prémio de 382 euros.Foi o segundo melhor resultado da época do campeão nacional absoluto no Pro Golf Tour, depois do 12.º posto (-8) no Red Sea Ain Sokhna Classic, em abril.João Pinto Basto falhou o cut, fixado a Par do campo, tendo agregado 150 (76+74), +10. O profissional do Quinta do Peru Golf & Country Club é o 128.º no ranking deste circuito germânico.O Reiffersen St. Polten distribuiu 30 mil euros em prémios monetários, foi o oitavo torneio do ano no Pro Golf Tour e foi ganho pelo francês Jean Bekirian, com 197 (67+64+66), -13, batendo por uma pancada o suíço Marco Iten (67+62+69).Foi o segundo título do francês de 20 anos no Pro Golf Tour, depois de se ter estreado com vitórias com 17 anos em 2020. Jean Bekirian garantiu um prémio de 5 mil euros e subiu ao 2.º lugar na Ordem de Mérito, só atrás do alemão Michael Hirmer, o campeão do Open da Polónia.No final da temporada, os cinco primeiros classificados neste ranking ascendem ao Challenge Tour de 2023, a segunda divisão europeia.O próximo torneio do Pro Golf Tour, o Weihenstephan Open, joga-se de 10 a 12 de julho, no Golfanlage Holledau, em Rudelzhausen (Baviera), na Alemanha, distribuindo 30 mil euros em prémios monetários. João Pinto Basto, Pedro Lencart e João Girão são os jogadores portugueses inscritos.