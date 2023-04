Rahm a duas pancadas de Koepka no fecho da 2ª ronda do Masters de Augusta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O espanhol John Rahm encurtou este sábado para duas pancadas o atraso para o líder, o norte-americano Brooks Koepka, na conclusão da segunda volta do Masters de golfe, no Augusta National, nos Estados Unidos.

Brooks Koepka tinha fechado na sexta-feira a sua participação 12 pancadas abaixo do par (132), menos três do que Rahm, que ficara a meio da segunda volta, interrompida pelo mau tempo, e hoje somou dois 'birdies' (uma pancada abaixo) e dois 'bogeys' (uma acima). O norte-americano lidera com duas pancadas de vantagem sobre Rahm e quatro face ao também 'anfitrião' e amador Sam Bennett, terceiro classificado.

Nos lugares imediatos, a seis pancadas da liderança, seguem o norte-americano Collin Morikawa e o norueguês Viktor Hovland, enquanto o australiano Jason Day e os 'locais' Sam Burns, Jordan Spieth e Cameron Young estão a sete. O norte-americano Tiger Woods, com três pancadas acima do par, conseguiu passar o 'cut', objetivo que alcança pela 23.ª vez consecutiva, desde 1997.

Woods, que soma 15 'majors', incluindo cinco Masters (1997, 2001, 2002, 2005 e 2019), igualou o recorde de Gary Player (1959/1982) e Fred Copules (1983/2007), que também passaram por 23 vezes consecutivas o 'cut'.

A terceira volta do Masters de Augusta realiza-se hoje, com a quarta e última prevista para domingo.