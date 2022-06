Recorde de Tomás Bessa travado em 11 cuts seguidos no Alps Tour

Tomás Bessa viu o seu recorde nacional de cuts passados consecutivamente no Alps Tour ser travado esta semana em 11.

À 12.ª prova do ano não logrou apurar-se para a última volta do Alps de Andalucía, torneio de 40 mil euros em prémios monetários, mas melhorou em muito a sua marca do ano passado, já de si impressionante, de sete cuts superados de seguida.

O campeão nacional de 2020 falhou por 1 única pancada o acesso à derradeira ronda, totalizando 143 pancadas, 1 abaixo do Par do Valle Guadiana Links, em Aiamonte, em Espanha, após voltas de 71 e 72.

Foi apenas a segunda vez este ano, no Alps Tour, uma das terceiras divisões europeias, que Tomás Bessa não logrou entregar nenhum cartão na casa das 60’s pancadas.

Como salientou o Gabinete de Imprensa da FPG, o português de 25 anos tem sido um dos grandes animadores do Alps Tour deste ano: "Com cinco top-10's (entre eles uma vitória, em março, no New Giza Open, no Egito) e nove top-25".

O profissional da Zurich desceu de 6.º para 7.º na Ordem de Mérito do Alps Tour, um ranking em que já andou no 2.º lugar. Os cinco primeiros nesta tabela no final da época são promovidos ao Challenge Tour, a segunda divisão europeia e esse é o grande objetivo de Tomás Bessa, jogador de Paredes, mas residente no Algarve.

O Alps de Andalucía resulta de uma parceria entre o Alps Tour, a Real Federación Española de Golf a Real Federación Andaluza de Golf e em 2022 celebrou-se a sua décima edição.

Venceu o irlandês Gary Hurley, que conquistou o seu primeiro título em torneios a contarem para o ranking mundial de profissionais, depois de ter sido um dos melhores amadores da Europa.

Hurley, um vice-campeão europeu amador em 2015, totalizou 198 pancadas, 18 abaixo do Par, após voltas de 67, 64 e 67, arrecadou um prémio de 5.800 euros e saltou para o 5.º lugar da Ordem de Mérito, fazendo Tomás Bessa perder uma posição nesta hierarquia.

O segundo classificado foi o amador francês Julien Sale a 4 pancadas de distância, com 202 (70+65+67), -14.

O próximo torneio do Alps Tour será o Hauts de France-Pas de Calais Golf Open, no campo do AA Saint Omer Golf Club, em Saint-Omer, França, de 30 de junho a 2 de julho, com 40 mil euros em prémios monetários. Tomás Bessa é o único português inscrito.

Trata-se de um torneio icónico para o golfe nacional, uma vez que Filipe Lima é único duplo campeão da prova (2004 e 2016), foi ainda vice-campeão em 2009, enquanto Ricardo Santos perdeu ali um play-off em 2017.

O Hauts de France-Pas de Calais Golf Open foi fundado em 1997, chegou a ter três edições no European Tour – a de 2004 é o único título de Filipe Lima na primeira divisão europeia –, fez parte do Challenge Tour até 2019, a pandemia da COVID-19 travou-o e regressa agora, após dois anos sem ter sido disputado, mas como evento do Alps Tour.