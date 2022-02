Recorde pessoal de Ricardo Melo Gouveia no DP World Tour

Ricardo Melo Gouveia efetuou esta quinta-feira a sua melhor volta de sempre em torneios do DP World Tour (ex-European Tour), de 7 pancadas abaixo do Par, para colocar-se no 2.º lugar do Ras Al Khaimah Classic, de dois milhões de euros em prémios monetários.O n.º1 português chegou a liderar a prova dos Emirados Árabes Unidos e no final da primeira volta só foi superado pelo neo-zelandês Ryan Fox, que também registou um recorde pessoal de 9 abaixo do Par.Embora ainda falte jogar muito, é impossível não pensar que o campeão nacional absoluto de 2020 posicionou-se para lutar por um primeiro título de carreira na primeira divisão europeia. Aliás, em declarações à agência Lusa, sobre estar em 2.º, disse: "É uma pressão adicional, mas sabe bem."Uma semana depois de ter falhado o cut no Ras Al Khaima Championship, no mesmo campo do Al Hamra Golf Club, Ricardo Melo Gouveia foi capaz de retificar em cinco dias de treinos os dois aspetos em que sentira-se menos forte, para hoje superar essas dificuldades."Na semana passada o meu driving e o meu putting não estiveram bons e como tive algum tempo para retificar isso, acabei por hoje tirar dividendos desse trabalho", disse o português de 30 anos ao Gabinete de Imprensa do DP World Tour."Estou muito feliz, porque fiz uma volta sólida e coloquei a bola em jogo, algo que não tinha feito na semana passada. Aqui, se colocares a bola no fairway ficas com várias hipóteses, e também meti alguns putts, o que ajudou", acrescentou o atleta olímpico nacional que converteu 8 birdies para um solitário bogey.Na semana passada, Ricardo Melo Gouveia explicara ao Gabinete de Imprensa da Federação Portuguesa de Golfe (FPG) as razões das dificuldades sentidas neste mesmo percurso: "Não consegui adaptar-me bem aos greens. Vim de greens no Abu Dhabi e no Dubai rápidos e duros, estes são um pouco lentos, com granulação e foi difícil adaptar-me. Não estava a ler bem as linhas, mas agora vou preparar-me para a próxima semana".Prometeu e cumpriu. Hoje, de novo em conversa com a FPG, elucidou: "Nos últimos dias insisti algum trabalho em termos de 'pace' (ritmo e velocidade) de putting e um bocadinho também em termos de leituras de linhas. Habituei-me mais aos greens e parece que hoje já consegui fazer isso".O n.º1 português, atual 160.º no ranking mundial e o único a ter estado no top-100, já tinha assinado vários cartões de 65 pancadas no European Tour, designadamente quando fez um top-5 no Portugal Masters, mas nunca com um resultado de 7 abaixo do Par.É preciso recuarmos à sua participação do Challenge Tour, a segunda divisão europeia, onde as condições de jogo apresentam, tradicionalmente, uma exigência menor, para vermos um resultado de -7 de Ricardo Melo Gouveia, a última das quais no Italian Challenge, em julho do ano passado, um dos seus cinco títulos no Challenge Tour.Mas mais importante do que as 7 pancadas abaixo do Par é ter sido apenas a sua terceira volta abaixo do Par da temporada em 13 rondas disputadas no DP World Tour desde o Joburg Open em novembro. Está claramente em crescendo depois de debelar uma lesão nas costas contraída na pré-temporada."Estive muito bem do tee ao green, 'patei' bem, não há muito a dizer da volta de hoje. As condições também estiveram ótimas, com pouco vento, com calor e foi bom ter aproveitado as boas condições da parte da manhã", sublinhou o profissional da Quinta do Lago.Amanhã, na sua segunda volta, já irá apanhar eventualmente com mais vento, seguramente com mais calor e com os greens mais pisados e irregulares, pois tem a sua saída prevista para as 11h50. Hoje tinha partido às 7h20, logo o segundo grupo do dia.Entretanto, Ricardo Santos igualou o Par-72 do campo, ou seja, após cinco voltas consecutivas neste percurso, continua a não jogar acima do Par. Aliás, na semana passada também abriu a prova com 72 pancadas e depois terminou-a no top-50 (-7).Portanto, mesmo estando, para já, fora do cut provisório, no grupo dos 84.º classificados, o algarvio de 39 anos sabe que tudo irá jogar-se amanhã e com uma boa volta poderá passar o cut pela segunda semana seguida.