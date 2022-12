Ricardo Melo Gouveia com segundo top-10 de 2022

Ricardo Melo Gouveia terminou o AfrAsia Bank Mauritius Open no 7.º lugar (-10), naquele que foi o seu oitavo top-10 de carreira no DP World Tour.Pedro Figueiredo também esteve em bom plano, fechando no top-20, em 17.º (-6), e Stephen Ferreira foi 32.º (-1).Só Ricardo Santos (+5), a fazer a sua estreia na temporada de 2023, falhou o cut da segunda volta (76+73).O francês Antoine Rozner foi um categórico vencedor, com 269 pancadas, 19 abaixo do Par, após voltas de 70, 64, 68 e 67. Foi o seu 3.º título no DP World Tour, valeu-lhe um prémio de 170 mil euros e elevou-o ao 4.º lugar no ranking europeu. Rozner bateu o espanhol Alfredo Garcia Herédia (68+66+73+67) por 5 pancadas.O AfrAsia Bank Mauritius Open foi o sexto torneio da época de 2023 do DP World Tour, a primeira divisão do golfe profissional europeu, mas também integrou a temporada de 2022/2023 do Sunshine Tour, o escalão principal na África do Sul.Foi o último campeonato do ano civil de 2022, tendo decorrido no Mont Choisy Le Golf, em Grand Baie, nas ilhas Maurícias. Contou com 156 participantes e distribuiu um milhão de euros em prémios monetários.Ricardo Melo Gouveia partiu para a jornada decisiva empatado no 11.º lugar com o dinamarquês Christoffer Bring, com 209 (-7), e fechou a sua prestação com o seu terceiro resultado de 69 (69+69+71+69), subindo 4 posições, para repartir o 7.º posto final com o sul-africano Oliver Bekker (64+71+70+73), ambos com 278 (-10).Na última volta (domingo), o n.º1 português no ranking mundial fez 8 birdies, nos buracos 2, 3, 5, 10, 11, 13, 15 e 18), para apenas 3 bogeys, nos buracos 4, 6 e 9, e ainda 1 duplo-bogey no 14.Este foi o seu terceiro torneio na nova época no DP World Tour. Tinha sido 18.º empatado no primeiro, o Joburg Open, há três semanas, em Joanesburgo. Depois fora eliminado na fase de qualificação do Investec South African Open Championship. Na semana passada optou por não jogar o Alfred Dunhill Championship.Com este top-10 nas Maurícias, subiu de 82.º para 36.º no Ranking do DP World Tour, e faturou um prémio de 27.500 euros. Desde 2016 que não estava tão bem classificado no que chegou a chamar-se de Corrida para o Dubai.Foi um dos melhores desempenhos de Ricardo Melo Gouveia no principal circuito europeu, só superado pelo 3.º lugar no Nedbank Golf Challenge em 2016, na África do Sul; e pelo 5.º lugar no Portugal Masters de 2017.O profissional da Quinta do Lago igualou ainda os 7.º lugares obtidos no Commercial Bank Qatar Masters de 2016, no Portugal Masters de 2018 e no Dutch Open de maio de 2022, neste último caso nos Países Baixos, em prova da época 2022.Os outros dois top-10 de carreira no Circuito tinham sido o 8.º lugar no Made in Denmark de 2016; e, por último, em outubro de 2018, o 9.º no Sky Sports British Masters.Como pode ver-se, embora contando para épocas diferentes, o algarvio de 31 anos tenha alcançado dois top-10 neste ano civil de 2022, dando a entender que está, de facto, a caminhar para o seu melhor.Essa subida dos níveis de jogo e de confiança são fundamentais numa altura da sua carreira em que perdeu o cartão completo para o DP World Tour de 2023, sendo imperativo obter bons resultados como este nos torneios em que conseguir a entrada direta.Pelo contrário, Pedro Figueiredo conseguiu o estatuto de membro completo do DP World Tour em 2023 graças a uma belíssima prestação na Escola de Qualificação há um mês.Neste Open das Maurícias, "Figgy" teve um fim de semana sempre a subir na tabela. No sábado, fez 70 (-2), progredindo 22 lugares para os 24.º classificados. E para fechar, 69 (-3) neste domingo, o seu resultado mais baixo do torneio, a valer novo salto, desta vez para 17.º, partilhando essa posição com o espanhol Alejandro Cañizares, ambos com 282 (-6). Nos dois primeiros dias, o português de 31 anos tinha feito 71 e 72.O profissional do Quinta do Peru Golf & Country Club embolsou 13.200 euros colocou o seu nome no DP World Tour Ranking no 93.º lugar. A sua estreia na temporada de 2023 ocorrera na semana passada, em Leopard Creek, onde não passou o cut.Quanto a Stephen Ferreira, viveu um final de semana mais complicado, com voltas de 75 (+3) e 74 (+2), depois de um início de torneio em grande força, de 70 (-2) e 68 (-4), que chegou a levá-lo ao 9.º posto a meio da prova.O português do Zimbábue, de 31 anos, totalizou 287 (-1), empatado com outros seis jogadores e cada um ganhou 7.443 euros. Ferreira não surge no ranking europeu, porque não é membro desse circuito.É, sim, jogador do Sunshine Tour, circuito que viveu esta semana o seu 25.º torneio da época. Ferreira jogou em 23 deles, em outubro até tornou-se no primeiro português a conquistar um título neste prestigiado circuito, no Blue Label Challenge.Mas nos três primeiros torneios cossancionados pelo DP World Tour e pelo Sunshine Tour (Joburg Open, Open da África do Sul e Alfred Dunhill Championship) tinha falhado sempre o cut, pelo que esta prestação foi positiva e elevou-o ao bom 22.º lugar na Luno Order of Merit, o ranking do circuito sul-africano, o melhor de sempre de um português.O próximo torneio do DP World Tour será a Hero Cup, no Abu Dhabi, de 13 a 15 de janeiro, não havendo ainda lista de inscritos. Será o primeiro de quatro eventos seguidos no Médio Oriente.O próximo campeonato do Sunshine Tour será o Bain's Whisky Cape Town Open, obviamente na Cidade do Cabo, de 2 a 5 de fevereiro, onde Stephen Ferreira será o único português.