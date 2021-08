Ricardo Melo Gouveia conquista mais um top-5 na Dinamarca

O golfista português Ricardo Melo Gouveia, membro efetivo do Challenge Tour, encerrou esta sexta-feira a sua participação no Sydbank Esbjerg Challenge entre os cinco primeiros colocados no traçado dinamarquês do Esbjerg Golfklub (Par 71).

O profissional natural de Lisboa assinou esta sexta-feira o segundo melhor resultado do dia, ao somar 66 pancadas, cinco abaixo, graças a cinco birdies (uma abaixo) nos buracos 4, 7, 10, 13 e 14, e terminou no quarto lugar empatado com o espanhol Ivan Cantero Gutierrez.

Depois de ganhar no domingo o Made in Esbjerg Challenge, no mesmo percurso, Melo Gouveia ainda tentou na última volta encurtar distâncias e lutar pelo troféu, mas o norueguês Espen Kofstad foi mais forte e saiu vencedor com um agregado de 273 pancadas (68+70+68+67), 11 abaixo.

"Hoje fui com tudo. Não tinha nada a perder. Joguei muito bem mais uma vez, mas esta semana não meti tantos putts como no torneio anterior. Essa foi a diferença", explicou à Lusa o golfista português, segundo colocado na 'Corrida para Maiorca', depois de totalizar 277 shots (70+72+69+66), sete abaixo do Par.