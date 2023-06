Ricardo Melo Gouveia é o melhor português no Open Europeu

O português Ricardo Melo Gouveia subiu este sábado ao grupo dos 23.ºs classificados do Open Europeu, em Hamburgo, ao cumprir a terceira volta três pancadas abaixo do par do campo alemão, enquanto Pedro Figueiredo segue entre os 28.ºs.

Melo Gouveia cumpriu a jornada de hoje em 70 pancadas, três abaixo do par, com um eagle (duas abaixo) e seis birdies (uma abaixo), mas também dois duplo bogeys (duas acima) e um bogey (uma acima), naquela que foi a sua melhor volta neste torneio do DP World Tour, totalizando 219 golpes, mais seis do que os seis golfistas seguem na liderança.

Também Pedro Figueiredo melhorou relativamente a sexta-feira, conseguindo o par do campo (73), com quatro birdies e outros tantos bogeys, seguindo entre os 28.ºs colocados, com 220 pancadas (uma acima do par).

Após a terceira e penúltima volta ao Green Eagle Golf Courses, a liderança do torneio é partilhada pelo francês Julien Guerrier, pelo sueco Alexander Björk, o dinamarquês John Axelsen, o inglês Jordam Smith, o norte-irlandês Tom McKibbin e o escocês David Law.